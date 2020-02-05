史上第3人「彈劾期間將發表國情咨文」　川普緊扣移民＋經濟政策…細數任內成就

▲川普4日（美國時間）將發表國情咨文。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使美國總統川普對於自己成為美國史上第三位被彈劾的總統，面對死對頭眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）的邀請，仍毫不猶豫的一口答應4日發表國情咨文（State of the union）演說，白宮也預告國情咨文內容將會緊扣經濟以及移民政策。

根據《CNN》報導，裴洛西2019年底發信給準備遭到彈劾審判的川普，提到「本著尊重我國憲法精神，我邀請您於2020年2月4日在國會聯席會議前發表國情咨文演說。」而川普也相當爽快的答應。就在3日眾議院彈劾代理人與川普律師團總結，預計將在美國時間5日進行表決，4日晚間川普仍將在國會兩院聯席會議發表國情咨文。

面對通俄門、通烏門、彈劾幾項大事件，蓋洛普（Gallup）民調中顯示，49％的受訪者對川普任內所為相當滿意、59％受訪者則是表示不滿意。據悉，川普花了整個周末調整國情咨文的內容，且將針對移民政策與經濟政策進行細節說明。

川普2日接受專訪時怒批，有些媒體故意忽略他任內經濟數據成長、以及其他的好事，卻只將焦點放在各種醜聞上，這是相當不公平且一派胡言。川普這次的國情咨文主題緊扣「偉大美國回歸」，預計將細數任內成就外，外界認為將可能提到中國、伊朗、北韓以及武漢肺炎等議題。