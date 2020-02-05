不甘被甩！補習班導師騙懷孕討錢　再PO工讀生男友全家福批：喪盡天良的一家

▲女子不甘被分手，竟佯稱懷孕詐財，還PO文怒罵對方一家，遭判拘役90日。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

某補習班班導師小涵（化名）跟工讀生阿謙（化名）交往，但事後不滿阿謙片面提出分手後避不見面，竟佯稱自己懷孕，向阿謙索討墮胎費及婦科營養品費用共16690元，隨後又跑到社群網站上PO文怒譙對方「渣男」、「射後不理」，甚至張貼阿謙一家的照片，直批「喪盡天良的一家」而挨告，事後也被法院判拘役90天。

判決書指出，小涵2017年5月間跟阿謙成為男女朋友，之後因不甘被阿謙提出分手，且避不見面，竟在同年7、8月間佯稱自己懷孕，決定拿掉小孩，於是向阿謙索討購買墮胎藥、婦科營養食品及手術等費用，成功詐得1萬6000元。

事後，2人仍持續連繫，到事隔不到半年，小涵再度謊稱自己懷孕，需要買藥材來調養身體，而這次她擔心阿謙起疑，還從網路上下在超音波照片取信阿謙，再度詐得690元。

除此之外，小涵還在臉書、IG及DCARD上PO文怒罵阿謙「渣男」、「射後不理」等，甚至還張貼阿謙一家的照片、職業等，怒批「渣爸渣媽渣鵝子」、「喪盡天良的一家」，被阿謙一家提告。

法院審理時，小涵坦承犯行，法官認為她沒有理性處理與阿謙之間的感情糾紛，還上網攻擊，嚴重貶損阿謙及其家人的人格尊嚴及社會地位，因此依詐欺取財罪及加重誹謗罪合併判處拘役90日，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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