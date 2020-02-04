躲雨買紅豆餅！她聽價錢驚呆　佛老闆「18年凍漲」多塞2個還送雨衣…暖哭全網

▲6個紅豆餅賣20元，原PO一聽價錢嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

6個紅豆餅只賣20元，「還以為阿伯在跟我開玩笑」！一名網友因為在路邊看到有阿伯在賣紅豆餅，想說很久沒吃，因此上前去購買。起初，網友先開口問阿伯價錢，當下只聽到阿伯說「20元」，而她也不疑有他一次點了6個，但正當她準備付120元給阿伯時，阿伯竟說，「20元6個」，讓她當場驚呆，以為自己聽錯。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，自己在路邊買紅豆餅吃，起初她先問阿伯價錢，但因為沒聽清楚阿伯說的話，只聽到，「20元...個」，當下原PO以為是20元1個，而她也不疑有他的一次點了6個紅豆餅，「那我每個都來一個，這樣120元嗎？」

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然而，正當原PO準備掏出120元付帳時，卻聽到阿伯說，「20元6個」，原PO當場驚呆，而阿伯又重複一次金額，讓原PO震驚的直呼，「呃...阿伯，你這樣有賺錢嗎？」此時阿伯才說出原因，「我賣18年了，在這裡邊賣邊跟老母親作伴」。

▲佛老闆賣紅豆餅18年凍漲，只為了想陪伴98歲老母，以及跟顧客交朋友，讓原PO相當感動。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO事後了解實情，阿伯沒有結婚生子，老母已高齡98歲，自己也已年近8旬，為了陪伴在老母親身旁，所以選擇賣紅豆餅。此外，為何賣這麼便宜，阿伯則說，「因為死掉後，錢也帶不走，所以賣便宜一點，跟顧客交個朋友。平時也是一個人顧店，挺孤單的」此話一出，也讓原PO心疼不已。

原PO最後發文還提到，她在買紅豆餅時因為下著大雨，阿伯還因為擔心她危險，不斷要她進到屋內躲雨，甚至一直問她會不會餓，要盛飯給她吃，就連她準備要回家時，阿伯還心急地問是否有雨衣，擔她他淋雨，讓原PO非常感動。

這篇文章一出，不少網友也驚呆，紛紛留言，「世上這樣的人不多了，珍惜」、「天啊！太誇張啦！！沒有買過這麼便宜的阿！太佛心啦～～」、「不貪心的人間天使」。

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