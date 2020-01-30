高鐵司機惹到恰查某！狂女貼照片到列車廁所　猛譏：小又軟…他臉綠怒告

▲女子與陳姓高鐵司機疑似金錢糾紛，竟製作傳單張貼在高鐵列車廁所內，法官判刑2個月。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳韻如／高雄報導

女子小乃（化名）與陳姓男子疑似有金錢糾紛，竟將陳男照寫上「說最會，做的時候小又軟，結果講好付款的時間到還不付錢」等文字，並製作成傳單，張貼在高鐵北上列車廁所內。案經陳男提告，法官則依散布文字誹謗罪判小乃2個月徒刑，得易科罰金6萬元。

判決書指出，小乃因對陳男心有不滿，2019年7月間，將陳男臉部照片製作成傳單，還寫上，「約長期，一直講自己在高鐵當司機很有錢！聽你在唬爛！說最會，做的時候小又軟。結果講好付款的時間到還不付錢！你講你老婆外遇你很難過想自殺，我安慰你不要想太多。結果咧！還不是自己找女人。勸你在時間內付錢，否則公佈全臉照片」。

小乃將製作完成的傳單帶到超商列印，隨後跑到高鐵搭乘北上列車，並於該列車9車2號廁所內張貼傳單供人欣賞。陳男事後得知此事，氣得對小乃提告妨害名譽。

法院審理期間，小乃坦承犯行，而法官還另外查出，小乃早在同年年初就曾因另件誹謗罪遭判拘役50天，但才事隔半年，她卻又再度犯案，法官認為她不思悔改，因此判她2個月徒刑，得易科罰金6萬元。全案可上訴。

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