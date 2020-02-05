持刀逼退法警…他成功破窗逃亡！2年後為女友開槍遭逮回籠　衝動下場出爐

▲何男逃亡近2年，因囂張在檳榔攤內開槍，而遭警方逮捕落網，最後被法官判刑1年。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳韻如／新竹報導

2017年因槍砲案件被新竹地院裁定羈押的何榮淇，在途中意外撿到一把美工刀，隨後抵住自己脖子威脅法警，最後順利逃脫。逍遙法外2年多的他，不但呼吸著自由的空氣，還結交了新女友，只是沒想到，他因為與女友發生口角，到檳榔攤開槍示威，遭到警方逮不回籠，最後也被法官依脅迫脫逃罪判處他1年徒刑。

回顧案情，槍砲犯何榮淇曾擔任一家PUB的店長，並且以黑道身份圍事，有傷害致死及妨害自由等前科，因為曾犯槍砲案仍在假釋當中，2017年右被查到2把改造手槍，以「長輩身體不好需要人照顧」為由盼能交保，但遭新竹地院裁定收押。

▲何男為女友而開槍，遭警方逮捕狼狽落網。（圖／記者陳豐德翻攝）

何男深知自己一旦被羈押後，短期內恐難在出獄，竟在被送到新竹地院途中，拿著意外撿拾到的美工刀抵住自己脖子，威脅法警不得靠近，隨後沿途開啟防火門並反鎖，待逃到法院一樓的法官通道後，順手拿起滅火器砸破窗戶玻璃從窗戶逃出，再快速穿越法院後方停車場再翻牆脫逃，最後藏匿在親戚家中。

在外逍遙2年多的何男，不但呼吸著自由的空氣，還結交了一名黎姓越南籍女友，但他卻在2019年9月底因酒後與女友起口角，竟跑到對方工作的檳榔攤開槍洩憤。

案經檳榔攤其他員工報案，警方立刻成立專案小組擴大偵辦，最後成功在樹林一間民宅內將何男逮捕到案，並且被檢方依脫逃罪起訴，而歷經數月的審理，新竹地院審結，將何男依脅迫脫逃罪判處1年徒刑。

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