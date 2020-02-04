悔婚轉身嫁別人！她連生2兒回頭糾纏前男友　狂撈533萬喊：謝謝你默默照顧我

▲女子悔婚還不告而別，事後現身卻不斷借錢，男子傻傻給了533萬後才發現對方早已結婚生子。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／台北報導

陳姓男子與小乃（化名）訂婚，但對方卻無故悔婚，還不告而別。事隔半年，小乃現身主動與陳男聯繫，謊稱要到澳洲留學，欠缺學費跟生活費，希望陳男能支援，前後拿了對方533萬餘元。然而，陳男事後卻發現小乃早已嫁作人妻，且從頭到尾都在說謊，氣得提出返還借款訴訟，法院最後也判小乃需給付60萬元，陳男事後再提上訴，高等法院則判小乃應再給付35萬5千元。

根據判決，陳男提告主張，他2008年6月與小乃訂婚後，小乃卻突然悔婚，還不告而別，等到半年後主動現身時，又向他借款共48萬餘元，隨後又謊稱要到澳洲讀書，需要學費及生活費，陳男因此再給對方394萬餘元。

直到2012年11月，陳男發現小乃早已結婚，還生了2個孩子，他氣得找對方質然而，小乃卻打悲情牌，向他哭訴，「丈夫苛刻以對，棄子女不顧，婚姻生活慘淡」，事後還稱要跟妹妹一起買房子，做為離婚後的保障，又再度向他借房屋頭期款，前後共借了533萬餘元。

陳男事後驚覺有異，因此向法院提出返還借款訴訟。小乃抗辯，表示，2人解除婚約後仍持續交往，而陳男所提的款項皆是陳男為照料她生活而贈與，2人並沒有借貸關係。

小乃還提到，她跟前夫交往後不慎懷孕，之後又陸續生子，但因為不知道該如何向陳男解釋，才謊稱要到澳洲留學，但她實際並沒有要詐騙的意思。另外，陳男在得知她已婚後，也沒有不高興，還對她的子女相當關愛，更持續給她生活費等，何來詐騙之說。

至於小乃買房頭期款部分，她認為那是陳男的贈與，且陳男一直到事隔3年後才提出民事訴訟，已經超過時效，因此她可以拒絕還錢。

法院審理時，調閱2人對話紀錄，發現陳男曾說，「青仔，黑豬要告訴妳，現在我有女朋友關係，可能會論及婚嫁，要對她負責及不要造成彼此困擾，所以黑豬不能再和妳聯絡及提供金錢幫助了！」，而小乃則回應，「嗚〜你真的要結婚嚕，那下月初就給我最後一次就好，因為我每月還有房貸壓力很大，不過我想等兩年後賣掉希望會漲！恭喜你耶〜我知道你一直默默在照顧我但是你也該有新的生活了！」等。

法官認為，陳男早就知道小乃已婚生子，也騙他要出國留學，卻還是提供金錢給小乃，且一直到3年後才提告已逾時效，因此小乃可以拒絕賠償。不過，小乃騙稱要跟妹妹一起買房，還不斷催促陳男給錢，但事後卻根本沒有買房子，這並不符合善良風俗，應該賠償，因此判定她須賠償陳男95萬5千元。全案可上訴。

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