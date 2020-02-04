延後開學引家長困擾！趙少康批防疫過度：SARS也沒這樣

▲趙少康指政府現在把責任丟給民眾。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

武漢肺炎疫情延燒，政府宣布，高中以下、大專院校延後至2月25日開學，引發家長困擾。對對此，知名主持人趙少康也開嗆「之前SARS也沒有這樣」。

教育部長潘文忠於中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應武漢肺炎疫情，大專院校與高中職以下皆延後至2月25日後開學。趙少康3日在節目中對於政府延後開學的政策是否反應過度進行討論，對於全面停課的狀況，趙少康稱，「SARS那時也沒有這樣，不需要反應過度引起恐慌」，沒想到就連民進黨前立委李俊毅也呼籲政府能盡快取消停課與防疫假的政策。

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▲前民進黨立委李俊毅批政府反應過度。(圖／少康戰情室YouTube)

李俊毅指出，目前狀況一團亂，最重要的還是高中以下停課所引發的後續效應，因為民眾無法因應，他認為，台灣還沒到全面停課的緊急狀態。實踐大學教授江岷欽稱，「我們的問題是政府不想負責」，趙少康接著回應，「所以全部交給民間負責。」

▲實踐大學教授江岷欽批該政策根本是提油救火。(圖／少康戰情室YouTube)

江岷欽並不認同教育部的做法，「只要閉著眼睛就看不到問題」，從口罩就開始，變成最大問題製造中心，本來只是防疫視同作戰，那是根本，「但現在把所有問題，我不想負責，從勞工、從開學，政府就是丟給民間，口罩也是前面說徵用，後續又丟給民間，那後面就開始亂了」，說穿了就是「非專業」。

台北市議員游淑慧也質疑政策太過了，「若未來確診病例再增加，難道要繼續停課嗎」？她呼籲教育部別把責任推給民間，「不是每個家長都可以請假在家照顧小孩的」。

回溯2003年SARS期間，台灣首起疑似病例以及確診病例在3月份始出現，但當時中小學在2月11日開學，因此沒有延後開學問題，在SARS期間，則有數十間學校採取停課措施。

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