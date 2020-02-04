寧波出現3起聚集病例　一次聚會搭同台巴士25人感染

▲火神山醫院收治武漢肺炎患者。（圖／翻攝自新華網）

實習記者崔子柔／綜合報導

浙江寧波市肺炎疫情防控中心3日通報3個聚集感染案例，其中一次祈福活動聚會就有25人染病，全市截至2日累計確診共75例，已出院1例。

根據《東網》報導，患者胡小姐無湖北以及湖北武漢旅居史，1月17日晚間參與海曙區美容養生會館聚餐，其中有武漢人參加，她2日後搭乘巴士往返寧波一間寺院參加旅行社組織的祈福活動時，出現畏寒、發熱等症狀，但未及時就醫，隨後她的丈夫及女兒接連出現病狀，3人皆被確診為武漢肺炎。

當時搭乘同班巴士參加祈福的民眾有14人先後發病確診，截至2日晚間12時，同行民眾及部份病例密切接觸者已增至25人確診。

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

鄞州區1月22日同一公司出現3起病例，陳姓病患1月12日至14日在杭州參加企劃會議，會議中有武漢代表，陳某在同月17日出現病狀，5天後確診，一同參會的王某在1月19日發病，3天後確診，王的丈夫則在1月31日被確診為無症狀感染者。同事柴某在17日與陳某聚餐，3日後發病，隔日便確診。該會議共30人參與，省內共計有11人染上新型冠狀病毒。

寧海縣另有一家庭聚集感染案例，4起病例來自同一家人，他們和新疆來的朋友劉某在1月18日聚餐，劉某到達寧波前曾在新疆接待過武漢客人，1月17日已經出現症狀，同月28日在深圳被確診，而寧波一家人則在1月30日、31日先後被診斷。