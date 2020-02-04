口罩用過別馬上丟！醫教「薄薄一片」2步驟…輕鬆延長壽命

▲ 醫師洪永祥建議，萬一買不到口罩，可改用2×2紗布加工。（圖／翻攝自粉絲專業／洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，為解決「一罩難求」的問題，行政院宣布6日起，口罩將採「實名制」購買，每人在7天內限買2片口罩，不過民眾擔憂，這樣做口罩必須重複使用「不衛生也不安全」。對此，醫生洪永祥在臉書分享搶不到口罩時的應對方式，只要一片「薄薄的2×2紗布」，就能延長口罩使用壽命。

洪永祥提到，一般外科口罩有三層結構，使用約一天就要拋棄，最外層是不織布，可防水、很堅韌，可防潑水，阻隔外在飛沫；中間為噴熔不織布，能過濾病毒、細菌，但一但潮濕就會破壞結構；而內層為吸水材質，吸收了口鼻濕氣，減少中層因潮濕而破壞其過濾效果。

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▲ 將紗布完全攤開。（圖／翻攝自粉絲專業／洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法）

他建議，如果民眾真的搶不到足夠的口罩做更換，可以準備一片2×2紗布，將它攤開成薄薄一片，用醫用膠帶墊在口罩內面，畢竟紗布可以吸濕，即使墊了一層不會造成呼吸困難，就這樣使用半天，再更換一塊新的紗布，如此一來就能輕鬆延長口罩使用壽命，也能降低感染風險。

▲ 把攤開的紗布墊入口罩內。（圖／翻攝自粉絲專業／洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法）

不少網友看完貼文後，都紛紛留言大讚「謝謝醫生分享，實用妙招！」、「好方法！學到了」，不過也有人表示，「這樣要換紗布缺貨了。」。「但是最外層會有菌附著在上面，手碰到再去處理內層的紗布，可以嗎？」「還是一樣一天一個啊」

▼ 口罩內墊紗布，就能輕鬆延長口罩壽命 。（圖／翻攝自粉絲專業／洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法）