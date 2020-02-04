快訊／武漢肺炎維持10例確診！疑似病例添102例　累計通報1166例

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，昨(3)日國內新增102例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,166名個案，含10名確診、968名排除、餘隔離檢驗中(99名初驗陰性、其餘待檢驗)。目前並未新增確診案例，仍維持10名確診個案，且持續進步，狀況穩定，持續住院隔離。10名確診個案接觸者總計513人，其中38人有症狀已通報(34人已排除、4人檢驗中)。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診20,438例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增3,235例，其中2,788例重症，425例死亡；另有疑似病例23,214例；多地區出現社區群聚。累計密切接觸者221,015人，追蹤中171,329人。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節，避免接觸有急性呼吸道感染症患者；出國民眾於返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。