外籍人士急需入境可申請簽證　曾去過「湖北、廣東、浙江」不受理！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣7日起將限制過去14日內曾經入境或居住過中國大陸的外籍人士入境，但若是急需入境，外交部表示，可以要到外館申請簽證並附上文件，但到過「一、二級流行地區」，連簽證都不會受理，目前根據疫情指揮中心公布的一、二疾疫區就是湖北省、廣東省和浙江省。

葉非比說明，2/7起針對14日內（1/24後）曾經入境或居住在中國大陸的一般外籍人士禁止入境，包含享有免簽證待遇、落地簽及電子簽證待遇和有效簽證的外籍人士。

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對於有特殊原因確實需要訪問台灣外籍人士，葉非比強調，14天內未曾入境或居住中國大陸重大疫情區可以申請入境簽證，但必須準備相關資料，駐外館處才能依規定受理，例如商務急需開會、急難等，外館處會評估受理。

需準備資料包括過去14日內的旅遊史（但曾前往中國大陸的重度疫情區不會受理），出示7日內的健康檢查證明，不能有發燒或肺部感染，簽署進入台灣後，若有病徵，應該立即通報我國衛生機關的切結書。

外籍人士急需申請入境備妥文件：

1.具明過去14日內的旅遊史（如果曾前往中國大陸重疫區則不受理）。

2.出具7日內健康檢查證明，不得有下列症狀：發燒（＞或=38度）、上呼吸道感染或肺部感染。

3.簽署入台後如有病徵應該立即通報我國衛生機關的切結書。

4.依來台事由備妥其他申請簽證的相關文件。