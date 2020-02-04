蘋果供應鏈鴻海預計在10日復工　分析師：主要在勞動力

▲蘋果供應鏈在10日即將恢復運作，鴻海、廣達、英業達都將開工。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

蘋果的主要供應鏈在中國大陸，包括鴻海精密工業，計畫將在10日恢復運作，不管新型冠狀病毒造成的災情與限制旅遊的規定。蘋果也表示，將在9日前關閉在中國的辦事處、商店和聯絡中心，出於「對病毒傳播的不確定性」。

鴻海是美國公司最重要的製造商，在上周二向《彭博》表示，期望能在中國各地工廠恢復生產。其他供應商包括廣達、英業達、LG Display也表示，將在下周恢復營運。

事實上，世界上所有的iPhone都是由中國組裝的，主要由鴻海和和碩，分別在所謂的「iPhone城市」鄭州，以及靠近上海的聚集地製造的。這兩個地方都離武漢超過500公里。在中國，與蘋果有零售與合作關係的員工有大約1萬名，而供應鏈上則有超過100萬名工人，生產 iPad、iPhone 與 Apple Watch等產品。

廣發證券分析師傑夫（Jeff Pu）表示，政府是否推遲復工時間是最主要的變數，但由於工人交通運輸太複雜，這不太可能發生。他補充說道，「任何潛在的勞動力短缺，對供應鏈都會造成嚴重問題。」



▼ 鴻海位於「iPhone城市」鄭州，距離武漢超過500公里。（圖／路透）