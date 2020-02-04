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慈濟募集醫療物資　30萬口罩、上萬件防護衣捐大陸

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▲▼慈濟捐贈30萬口罩、上萬件防護衣到大陸。（圖／翻攝自慈濟微博）

▲慈濟捐贈30萬口罩、上萬件防護衣到大陸。（圖／翻攝自慈濟微博，下同）

記者林彥臣／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎在大陸的確診病例超過1.7萬人，死亡人數也超過300人，情勢可說相當嚴峻，並且牽動全世界，為了協助防疫，慈濟基金會募集了30萬個口罩、14000件醫療防護衣運抵大陸，佛光山星雲文化教育公益基金會聯合國際佛光會已有70萬個口罩送抵大陸重災區。

慈濟微博發文指出，隨著新型冠狀病毒肺炎的疫情升溫，也牽動全球慈濟人的心。第一批防疫物資，三十萬個口罩、一萬四千件醫療防護衣，帶著全球慈濟人的愛，從印度尼西亞、泰國分批運抵國內，連同從浙江及安徽採購的三噸消毒液，去到最需要的地方。

▲▼慈濟捐贈30萬口罩、上萬件防護衣到大陸。（圖／翻攝自慈濟微博）

慈濟再次感恩大家的共同關心，並請關注政府發送的最新防疫訊息。我們深信，在大家眾志成城、匯心聚力之下，疫情必能早日消除。祝福大家身心健康、日日平安！

根據《中評社》報導，星雲文化教育公益基金會秘書長張靜之表示，運送口罩的行動可謂是困難重重，但他們秉持救人就是正道的理念，還是克服難關，終將口罩送抵災區。

根據《環球時報》報導，梵蒂岡教廷過去一星期，累計已有約6、70萬口罩從梵蒂岡發往中國，用以幫助湖北等地。

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