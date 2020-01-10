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新竹市首座雙語學校　新科國中營造友善英語情境

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▲新科國中推動雙語教育營造友善英語情境。（圖／新竹市政府提供）

▲新科國中推動雙語教育營造友善英語情境。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為提升學生國際能力，108學年度首度在新科國中推動雙語教育，補助該校2名外師及教學設備，營造友善英語情境，新竹市長林智堅表示，市府全力協助學校落實雙語教育政策，讓2030雙語國家政策在新竹市提早實踐。

教育處長黃錦能表示，新竹市政府每年約投入5000萬經費推動雙語教育政策，除招聘外籍合格教師，讓國小中低年級開始接觸外師，高年級更有外師英語獨立授課課程；國中部份更以跨領域方式，推動多元及活潑化外語學習，涵養學生的國際觀與外語溝通能力，奠定雙語課程的基礎。

教育處也表示，市府與清華大學合作開發全英語教學教材教法及推動沉浸式英語教學。每年定期辦理訪美、日外交小尖兵及金竹獎競賽等活動，期盼透過多元方式，讓雙語教育向下紮根。

「學校營造沈浸式的英文環境，以讓學生說英文跟說中文一樣流暢為目標。」新科國中校長彭元豐表示，在環境的塑造上學校設置有雙語教室、英語充電站、雙語辦公室，不管是課程或活動皆可在其中進行；正式課程則安排童軍、體育二門課有中、外師一起進行課程活動，為了讓課程進行的更順暢，中、外師及雙語專案教師會在課前共同進行備課。非正式課程在校慶、萬聖節及聖誕節都安排雙語活動，就是要讓學生愛上英文。

教務主任林秋宜指出，除了正式及非正式的雙語課程外，新科國中還將108素養導向教學精神放入課程中推動，如生物、資訊、美術及英語四科跨域課程「護花使者」，共同合作產出用晶片監控土壤濕度測試計，並讓學生以全英文做成果報告；「在地狀元-科普狀元」課程，則是社會、英語兩科合作，設計關卡讓七年級學生用英文闖關，以了解在地金山面社區文化，推動國際教育，讓雙語教育在新科國中落實。

七年級陳冠宇同學說：「我非常喜歡新科國中的雙語課程，因為雙語課程，讓上課時說英文變得很輕鬆，如上童軍野炊課時，同學們很自然的就用英文和外師對話，煮出一桌美味的菜餚一同享用。」馮永睿同學表示，本來我很怕開口說英文，但雙語課程讓我不害怕英文，而且同學也會用英文回答老師問題，除了雙語課堂練習之外，我也可以隨時找外師或校長練習英文，讓學英文變得很容易。

黃錦能表示，新科國中推動雙語教育，讓學生喜歡開口說英文已有顯著成效。在學校的日常，我們看到了學生自然的開口說英語，也看到了學生從對外師好奇，到對英文產生興趣，進而提升了英文能力，雙語教育是新竹市的重點施政項目，提升新竹市每位孩子的英語能力更是刻不容緩，未來市府將持續推動雙語教育或沉浸式英語教學，讓新竹市的孩子贏得國際力。

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