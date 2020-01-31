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全國第一名　室內撐竿跳大黑馬成德中學杜立暘奪金

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▲杜立暘與父親杜茂生合影。（圖／新竹市政府提供）

▲杜立暘與父親杜茂生合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市田徑場上開春傳來佳績，成德高中九年級學生杜立暘，本為標槍項目選手，改練撐竿跳高項目僅一年，參加「109年冬季全國室內撐竿跳高」比賽，即榮獲國中男子組第一名佳績殊榮，這也是新竹市第一次於國中組拿下室內109年金牌。新竹市長林智堅得知學生榮獲佳績，勉勵他再接再厲，期盼於本年度的全國中等學校運動會拿下好成績。

「虎父無犬子。」成德高中楊青山校長表示，杜立暘是田徑教練杜茂生的小孩，在新竹市田徑界都稱為「杜教」的杜茂生已擔任田徑投擲教練22年，並擔任中華民國田徑協會全國潛優投擲教練，訓練出多位國家級選手。杜立暘原本就讀於新竹縣，為了能夠獲得更好的訓練，國中八年級才跟隨父親轉學至成德高中，直接接受父親的指導，原訓練專長項目為標槍，幾經教練團評估後改練撐竿跳高，短短一年的時間就站上全國冠軍，實屬不易。

請繼續往下閱讀...

杜立暘表示，運動員最害怕受傷或是生病，雖然賽前發燒，比賽有可能要取消，但為了完成練習時設定的目標，就努力拼一下，忘了發燒這件事情，專注比賽，獲得金牌相當開心。「這就是我想挑戰的」，杜立暘充滿興奮的說，從標槍項目轉向撐竿跳，是非常大的挑戰，撐竿跳是田徑項目中最困難的項目要助跑、起跳又要做竿上的動作，還不能讓橫杆掉落，非常困難，但這次的成績讓我更有信心接受之後的訓練和設定更高的目標。

「訓練是生活的一部份。」杜茂生指出，田徑項目不同選手的身材條件素質也有所不同，起初讓立暘從標槍改練撐竿跳高是要讓立暘接受不同的項目訓練，目的是訓練上肢幫助標槍能擲得更遠，或許是立暘有好的協調能力與不怕高的膽識加上好的速度素質，讓他在撐竿跳訓練上屢創佳績。

教育處長黃錦能表示，自新竹市長林智堅上任以來，已投入近2億改善體育設施，讓校園運動場域更加完備，近期更是爭取到5340萬元興建風雨球場可打造全方位的運動環境，讓體育課不再受天氣因素影響，學生可以安心上課運動；此外亦長期投注比賽經費的補助、訓練場地設施的挹注，以及聘任18位專任運動教練，強化選手體能及技巧，才有如此的成績表現。

教育處表示，為延續成德高中田徑訓練績效及培訓新竹市及國家更優秀選手，過去已投注百萬經費購置訓練所需的安全墊及撐竿跳竿設備，終於讓選手發揮訓練成效開花結果，未來也將透過基層選手訓練站、田徑重點發展學校等科目經費，積極改善田徑訓練環境及器材設備等，市政府也會在運動發展經費上持續給予支持與協助，讓成德高中田徑的各項比賽均能在全國名列前茅為市爭光。

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