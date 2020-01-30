竹市校園全面消毒　建立體溫測量機制　

▲新竹市政府加強落實兒童城市防疫第一線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府表示今(30)日開工第一天，市府已準備因應措施防範武漢肺炎，新竹市長林智堅更強調，新竹市是全國兒童比例最高的兒童城市，校園防疫格外重要，已要求全市中小學與幼兒園成立防疫小組，並進行全面消毒，務必在2月11日開學前做好萬全準備。

林智堅表示，已要求新竹市幼兒園及中小學全面清潔消毒，開學後更要落實師生體溫量測、衛教宣導，以及疫情通報機制，徹底維護師生健康，加強落實兒童城市防疫第一線。

教育處長黃錦能表示，依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指示，為避免疫情擴大，新竹市校園於春節結束的寒假輔導班及幼兒園開學等課程，於學童入校前，學校應成立防疫小組，進行校園環境清潔及消毒作業，並備妥酒精、肥皂等防疫物資，提供學校師生使用。

教育處也表示，學校應針對教職員工、學生寒假期間旅遊史、接觸史進行掌握，透過簡訊、Line等通訊媒體發送防疫通知，提醒家長、學生注意身體狀況，如出現發燒應通知學校，以利教師監測班上學生健康狀況，並儘可能在家休息應避免外出，如出現咳嗽或流鼻水等感冒症狀應配戴口罩。

新竹市校園疫情期間相關防疫措施如下：

1. 校園將備妥適量耳(額)溫槍、洗手液及口罩。

2.主動關心學生健康狀況，學校班導師或授課教師應注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。

3. 常態性環境的清潔及消毒：學校教職員工應定期針對學生經常接觸之物品表面(如門把、桌面、電燈開關或其他公共區域)進行清潔消毒，可用1:100(500ppm)漂白水稀釋液進行擦拭。

4. 時時保持室內通風，如非必要儘量不使用冷氣空調。

5. 強化通報作業，如疑似感染應通報當地衛生局或撥打1922協助轉診，如校內教職員工生經醫師判定為疑似或確診為出現「嚴重特殊傳染性肺炎」，應於24小時內進行「疾病事件-法定傳染病-中國武漢肺炎（即：嚴重特殊傳染性肺炎）項下」校安通報及校園疑似傳染病通報系統通報。

6.為將傳播風險降到最低，近期從中港澳入境之學生及教職員工建議在家休息14天。

另，市府已請學校盤點校內測量體溫工具數量（如：額溫槍、耳溫槍等），並進行校正，如有損壞不堪使用或不足者，將儘速採購。另請各校進行師生體溫量測，要求各校監控師生的體溫及健康狀況；增加課桌椅間距、維持室內通風、勿緊閉門窗，減少群聚之室內集會。並於疫情期間暫停赴中國大陸之交流及參賽活動，已降低傳染可能性。

中央流行疫情指揮中心指出，目前國內並無新型冠狀病毒肺炎本土社區病例，故尚未建議民眾一律戴口罩(除醫療院所外)，爰此，於現行疫情狀況下，除班上有出現呼吸道症狀之師生，建議於班上配戴口罩外，其他仍循家長意願決定是否讓孩子戴口罩上學，此外，有呼吸道症狀的教職員及學生務必配戴口罩並儘快就醫。

教育處表示，會持續宣導「發燒不上學，感冒戴口罩」原則，請學校持續透過網站及跑馬燈宣導防疫衛教訊息，也呼籲校外人士（如家長、廠商、志工與訪客等）進出校園時務必攜帶口罩，如欲詢問相關疫情資訊，可撥打疾管署防疫專線1922，或市府衛生局防疫專線03-5355130。