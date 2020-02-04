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大陸教育部：勿提前線上教學　應安排「疫情防護知識」課程

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▲火神山醫院收治武漢肺炎患者。（圖／翻攝新華網）

▲武漢肺炎疫情延後開學，「宅男宅女」在家悶的慌，中國教育部呼籲要「停課不停學」，今天又表示不要給學生太大壓力。（圖／翻攝新華網）

實習記者簡立宇／綜合報導

武漢疫情讓台灣各級學校都延後開學，在停課之餘，新北市教育局建立的「新北學Bar」線上學習平台也發出貼文，希望所有學生能把握學習機會。然而中國教育部在今日發出消息，希望各地的教育單位不要過早提供線上課程，應該把學生身心健康放在第一位。

中國教育部官網表示，「學生需要完成寒假作業，過早提供新學期線上課程，將會增加學生學業負擔。」因此教育部呼籲各地教育行政部門，應該安排一些「疫情防護知識」、「心理健康輔導」、「寓教於樂」等方面的學習內容，確保學生能度過快樂假期。

▼（圖／翻攝自中國教育部官網）
  ▲▼ （圖／翻攝自中國教育部官網）

此項新指示推翻了29日祭出的通知，本來要在各級教育單位發展線上教學，並在2月17日要在「國家教育資源公共服務平台」開通中小學的雲端課程，清華大學附屬小學、中國人民大學附屬中學等，也將在停課期間提供免費學習資源。

中國教育部表示這場疫情讓學生必須變成「宅男、宅女」，但大家應該做一個「修行者」，在網路資源平台上自主學習，達到「停課不停學，學習不延期」的自我提升。而今日祭出的新通知會如何影響線上學習內容還不得而知。

台灣大部分學校停課兩周到三周，均一、PaGamO、LearnMode學習吧、因材網學習等平台提供許多免費線上課程，讓學生「停課不停學」。台北市教育局雖然表示今日起停止寒假輔導，但要在11日推出線上寒輔課程。

 
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