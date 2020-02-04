武漢肺炎防疫升級！　浙江人禁止入境、返台旅客居家檢疫14天

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，杭州今（4）日宣布封城進行封閉式管理，公布規定中包括10項防疫措施，企業也必須延後開工。中央流行疫情指揮中心表示，因中國相關疫情險峻，境內也有許多社區感染，決定將浙江省列入二級流行區域，入境民眾如有浙江旅遊史，需列入居家檢疫對象，居住地在浙江陸人則禁止入境。

指揮中心提到，中國大陸浙江省累積確診病例數持續上升，截至2月3日已達829例，僅次為湖北省，且該省溫州、杭州等主要城市已實施陸運管制及限制居民移動等介入措施，研判當地已有傳播發生，5日起將浙江省列為二級流行地區，入境民眾如有浙江旅遊史，須列入居家檢疫對象。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，入境民眾如有浙江省旅遊史，需列入居家檢疫對象，居住地在浙江省之陸人則禁止入境。若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

另河南、湖南、安徽及江西等省市病例數快速增加，北京、上海亦傳出社區群聚事件，指揮中心將嚴密監控疫情變化，視疫情演變隨時調整流行地區。現階段建議非必要暫時不要前往中國大陸。