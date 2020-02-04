日本Hello Kitty音樂會延期演出　屏東藝文展演館實施防疫

▲屏東縣政府文化處所屬各展演館舍也同步進行量體溫、戴口罩、手部消毒等防疫措施，籲請民眾配合 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

武漢肺炎疫情全球蔓延，屏東演藝廳原訂2月22日演出「日本Hello Kitty蝴蝶結王國互動古典音樂會」，將延期至3月28日，即日起至3月2日受理退票。而縣府文化處所屬各展演館舍也同步進行量體溫、戴口罩、手部消毒等防疫措施，籲請民眾配合。

▲文化處張貼防疫公告。

受武漢肺炎疫情影響，日本三麗鷗官方授權首度來台巡演的「Hello Kitty蝴蝶結王國互動古典音樂會」，原訂22日於屏東演藝廳演出兩場，決定延期至3月28日下午2:30、19:30演出。相關資訊並公佈於「屏東演藝廳」粉絲專頁及官網；或於平日上班時間內上午8:00-12:00、下午1:30-5:30來電08-7227699#183詢問。

針對已購票之觀眾，縣府文化處宣佈自即日起至3月2日前可辦理退票，

經由兩廳院售票系統購票，現金購票者全額退現，刷卡購票者全額刷退。

文化處表示，採現金購票者請於即日起至3月2日前持票前往兩廳院臺北、臺中、臺南、高雄服務處辦理全額退票；也可在3月2日前（以郵戳為憑）郵寄票券至830高雄市鳳山區三多一路1號（兩廳院售票 曾小姐收）。請務必附上存摺影本，俾利匯退款。另刷卡購票者，系統將自動退刷，不需親至兩廳院辦理。

此外，勝利星村「花現鼠光」燈節活動2月8、9日下午3時至9時，街角市集及街頭藝人表演、小P孩提燈發送照常舉行，原訂8日晚間7時的猜燈謎歡聯之夜則取消。

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