武漢返台247台商「分送3檢疫處所」　地點保密有原因！

▲武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，247位台商3日深夜抵達桃園機場，分別送烏來、林口、中部檢疫所隔離。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，檢疫所保密的原因，是考量台商長時間返台，身心疲憊，加上只隔離14天就要出去了，才不予公布，讓同仁專心照顧關心他們的健康。

中央流行疫情指揮中心今（4）日上午8時30分臨時召開記者會，說明台商包機返國處置事宜。指揮官陳時中表示，返台民眾2人有呼吸道症狀、1人發燒，3人直接後送收治負壓隔離病房，上午6時20分已全數安置完畢。

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中央流行疫情指揮中心4日表示，第一批自中國大陸武漢返台台商共247人已於昨天深夜抵達，於今日凌晨3點完成入境檢疫程序，其中2人有呼吸道症狀、1人發燒，3人直接後送收治負壓隔離病房，另有1幼童腹痛（由1名家長陪同），經就醫評估無須收治負壓隔離病房，已與其他人一同送往國內3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為接武漢返台台商，已經超過24小時未闔眼。（圖／記者圖屠惠剛攝）

指揮官陳時中3日晚間就在機場待命，等檢疫程序順利完成後，凌晨3時更陪同69位台商一同到中部檢疫所，直到上午6時20分安置完畢。他強調，檢疫所與附近居民離得非常遠，也維持一人一室原則，隔離期間警政署也會來幫忙，只要裡面的人一有狀況，就會直接後送。

石崇良補充，3處檢疫處所都於1月31日完成設置與演練，187位工作人員也完成感控訓練與教育，基本上持「一人一室」為原則，電梯都做了樓層控管，只能在所在隔離樓層移動，一旦離開房間，就需全程配戴口罩。

由於返台國人中，有許多孩童需要大人照料，指揮中心也特別安排「家庭房」方便親子同室。此外，每一樓層都設有茶水間，石崇良提到，每日三餐都由專人統一配送到茶水間，再由民眾戴口罩外出領取，每餐都須在房間內食用。廚餘則會依照感染高標準處理，排泄物等也會由環保人員送到指定場所單獨作業，杜絕污染問題。