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越南武漢肺炎患者出院　治療方法「非WHO推薦」漱口成關鍵！

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▲▼防範武漢肺炎疫情，越南胡志明市大水鑊醫院醫師穿上防護衣。（圖／路透）

▲越南胡志明市大水鑊醫院醫師穿上防護衣。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

越南目前確診2019新型冠狀病毒來到8例，雖然疫情持續在各國擴散，不過卻有好消息捎來。25歲的越南女子阮秋莊（Nguyen Thu Trang）先前確診此種病毒，已於3日上午出院，她連續6天都沒有發燒，健康狀況良好。

《越南每日快訊》報導，阮秋莊是越南中北部清化省的居民，3日上午從該省的總院出院。醫院主任Nguyen Van Sy表示，阮秋莊過去連續6天都沒有發燒症狀，健康狀況穩定，最新兩項新型冠狀病毒（nCoV）的檢測結果也為陰性。

阮秋莊是日本一家位於越南企業的員工，包含她在內的4名員工前往武漢接受兩個月的訓練，隨後感染病毒，這些人1月17日搭乘中國南方航空回到越南；阮秋莊已出院，其餘3名員工則還在隔離治療。

同時，兩名中國公民分別是28歲的李自超（Li Zichao）、66歲的父親李鼎（Li Ding），是越南首起確診病例，目前正在胡志明市的大水鑊醫院接受治療。

經過治療，李自超從1月27日開始的多次檢驗結果都為陰性；他的父親日前的病毒檢測結果也出現首次陰性。醫師說明，如果接下來這對父子的檢查結果也都是陰性，便可以確定兩人已經康復。

根據院方說明，李自超只有服用退燒藥，治療過程中未服用任何抗生素，他每天早上前往醫院的頂樓曬太陽並做戶外運動，隔離在病房時，則會打開窗戶，接受自然的光線以及空氣，確保室內保持溫暖。醫師每天都要求他用殺菌劑漱口。

熱帶疾病部門醫師 Le Quoc Hung表示，他們所施行的治療方法，並沒有被世界衛生組織（WHO）建議或使用，但他們決定依照自身的經驗以及其他科學上的證據來照顧患者，像是讓病人漱口。他補充，目前還沒有治療新型冠狀病毒的官方資料，普遍的建議是支持性治療，也會依據不同的病人做出改變。

《中央社》報導，清化省綜合醫院院長黎文士（Le Van Sy）表示，院方依據衛生部的治療方法，密切注意患者狀態，針對症狀採取行動，像是使用抗生素，或是其他支持治療。

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