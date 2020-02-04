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2035年起禁售汽、柴油車　英國狂撒591億元補助買電動車

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特斯拉未來充電要收錢　Model 3最快2月調漲在台售價（圖／路透社）

▲特斯拉是2018年世界最暢銷充電式汽車公司，在美國的銷售量從 2017 到 2018 年上漲了280%，全球銷售上漲了138%。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）4日表示，在11月的2020年聯合國氣候變化大會（COP26）上將宣布，英國自2035年起禁止銷售新的汽、柴油汽車，這比原計劃提前了5年，這次的會議也是從2015年簽署巴黎協議以後，被譽為最重要的氣候會議。他也表示，「我們將在今年制定2050年實現淨零排放目標的計畫，也會敦促各國能一同實現淨零排放。」

英國政府在經過各方協商之後，決議在2035年起停售汽、柴油汽車，汽柴油混和動力汽車也會在停售計畫內，如果計畫順利有可能再次提前時間，但汽、柴油汽車在英國的銷量仍佔90％，供給電動車的充電站也尚未普及，此項計畫還有待觀察。

▲▼英國首相強生簽署脫歐協議。（圖／翻攝自Twitter／@BorisJohnson）

▲英國首相強生。（圖／翻攝自Twitter／@BorisJohnson）

COP26是第26屆聯合國氣候變化大會，將於11月9日至19日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，由英國政府擔任主席。對此強生表示，主辦COP26對英國和全球其他國家而言，是加強應對氣候變化的重要機會，「2020年一定是我們扭轉全球暖化趨勢的1年，也是我們選擇一個更清潔、更綠色的未來的1年。」

交通部長格蘭特·沙普斯（Grant Shapps）也表示，英國政府耗資15億英鎊（約台幣591.95億元）來施行計畫，要盡可能讓民眾容易地擁有電動汽車，在2019年當中，全電動汽車平均每15分鐘售出1部。

 
 
 
 
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