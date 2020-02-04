鍥而不捨追查　安平警協助無名屍找到回家路

▲台南市警四分局長蔡進閲（左），頒獎表揚員警熱心為民服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局安平派出所2日上午9時許，在安平觀夕平台北堤外海消波塊旁發現男性浮屍，因現場死者無遺留物品，身上無身分證明文件，員警張貴堯、蔡汶萍在現場來回搜索，希望能夠找到相關蛛絲馬跡，最後在觀夕平台路邊發現一輛遺留鑰匙的汽車，經聯絡車主家屬後確認死者身分，協助死者找到回家路。

警方說，案發時經採集死者指紋比對，也無相關建檔記錄，無法比對身分，員警張貴堯、蔡汶萍本著協助死者回家安息的心意，在現場來回搜索，希望能夠找到相關蛛絲馬跡，最後在觀夕平台路邊發現一輛遺留鑰匙的汽車，經聯絡車主家屬協助指認而確認死者身分。

家屬向警方表示，死者生前有憂鬱傾向，約3天前開車出門後即未返家，聽到警方通知確認死者身分的消息後感到傷心不已，也相當感謝警方鍥而不捨的幫忙。

巡佐張貴堯、警員蔡汶萍在處理無名屍案，對於亡者存著協助其返家之心，在死者輕生處附近不捨不棄的積極調查，終能順利取得其身分並通知家屬前來處理，其充滿同理心的工作態度深獲嘉許，充分發揮為人民保姆的精神，實為警察同仁楷模。

市警四分局長蔡進閲表示，自殺將造成不能挽回的遺憾，對個人、家庭、社會都是損失，也無助解決問題更會留給親友極大的傷痛。第四分局全體員警作為「自殺防治守門員」，為防治自殺提供最後一道救護防線，讓我們一齊努力，共同珍愛生命。

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