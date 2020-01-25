媽媽離家失聯14年　女兒農曆年前終於盼到消息…見面已成一罈骨灰

▲王女盼了14年媽媽的下落，最後仍收到最壞的消息 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名杜姓婦人2006年8月離家失聯，家屬向警方報案卻遲遲沒有消息，事隔14年，警方清查失蹤人口舊案，查閱無名屍資料庫，發現當年在淡水河尋獲的遺體可能是杜婦，輾轉聯繫上家屬，經DNA比對確認身份，讓她可以在農曆年時落葉歸根。

新莊警分局防治組巡佐王聖傑，日前在清查失蹤人口舊案，比對無名屍檔案時，發現2006年8月失蹤的杜姓婦人，疑似同月在淡水河撈起的無名屍，但事隔14年，卻難以找到報案家屬；王巡佐多次調查，終於輾轉聯繫上杜女的王姓女兒，經DNA比對確認2人是母女。

王女表示，媽媽患有憂鬱症，當年突然離家失去聯絡，報警也苦無下落，心裏一直覺得媽媽還活著，但等了14年，卻還是收到這個壞消息；雖然結果如此，王女仍相當感謝警方的協助，讓她母親能在農曆年落葉歸根。

新莊警分局長林武宏表示：警察始終秉持同理心，努力想幫每個家庭找回走失的家人，也呼籲社會大眾記得「失蹤協尋三不」，民眾發現家人失蹤「不用等」，可立即報案；報案地點 「不用跑」，無論何地都可到就近派出所報案；失智長者指紋建檔、失蹤需要透過DNA比對都「不用錢」，把握黃金時間，提高找回家人的機會。

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