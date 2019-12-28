台南跨年晚會勤務　安平警圓滿完成安維及交通疏導任務

▲「2020台南不一樣、台南好YOUNG 跨年系列活動」第2場晚會，吸引眾多民眾參與，安平警圓滿完成安維及交通疏導任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市政府12月28日在台南市永華市政府西側廣場舉辦「2020台南不一樣、台南好YOUNG 跨年系列活動」第2場晚會，除了有多位國內知名歌手外，並邀請南韓超級天團ASTRO等超強卡司，讓台南市民充滿著過年氣氛。

據主辦單位宣布現場湧入近10萬人潮，台南市警局雖已順利完成第1場晚會活動任務，隨著主辦單位安排節目內容豐富及歌手陣容堅強，相關安維及交通疏導工作更為艱鉅，第四分局分局長蔡進閱期前多次率領各編組人員現場會勘，與市政府主辦單位及承包商密集聯繫，另特別商請保安警察第三總隊派遣偵搜犬，協助活動期間首長、重要貴賓及演藝人員進出動線安維，務必要使活動能順利圓滿。

跨年晚會邀請國內知名歌手及韓國男團ASTRO演出，有追星粉絲提前一日到達會場卡位，期待與偶像近距離接觸，夜間天氣溫度驟降，第四分局已加強夜間活動會場周邊巡邏，確保舞台設備安全。市長黃偉哲於27日18時親臨會場表達關心並贈送暖暖包，提醒粉絲注意保暖，充分展現暖心市長溫馨的一面。

晚會活動自17時開始人潮陸續湧入，周邊交通流量增多，臺南市政府警察局局長周幼偉親率各相關編組單位主管坐鎮臨時指揮所，聽取各任務編組單位工作提報，並透過遠端攝影機及路口監視器掌握現場活動進行及交通狀況，並於20時40分親率副局長林金郎、督察長林清求等人前往會場及周邊交通崗慰勉執勤同仁辛勞，逐一握手致意。

活動現場氣氛在知名藝人及韓國團體陸續演出進入高潮，會場內人山人海，欣賞藝人賣力的演出，至22時5分活動結束，人潮及車潮陸續離開會場，一度造成周邊交通行進緩慢，在第四分局審慎的規劃勤務及執勤同仁認真執勤，配合智慧型交通號誌調控設備，將車流疏導恢復順暢，完成本次任務。

四分局長蔡進閱表示，鴻瀚安平飯店董事長謝文祥得知四分局執行耶誕跨年晚會勤務，任務特別艱鉅，已在第1場晚會期間主動提供餐點及薑湯，讓執勤同仁補充體力，28日再接續執行第2場晚會前，謝董事長特別再聯繫四分局，仍延續第1場晚會的熱情，在警察行動補給站增加餐點及禦寒熱飲，讓執勤同仁感受謝董事長及單位的用心。在此除了感謝勤務同仁辛勞外，同時也要感謝參與民眾配合警察人員疏導管制措施，讓交通能夠在短時間內恢復順暢，在此預祝台南市民在新的一年能更加幸福、圓滿。