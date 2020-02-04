武漢台商3人不適！指揮中心曝「篩檢SOP」：很有秩序，感謝配合

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／台北報導

從武漢返台的247名台商已在3日深夜11點47分搭專機抵達桃園機場，經過至少3小時檢疫、10輛遊覽車及3輛救護車分別北上、南下抵達各安置地點，軍方化學消毒兵也在一旁待命。對此，中央流行疫情指揮中心開記者會表示，經過初步篩檢，有1人發燒、2人喉嚨不適、1幼童腹痛（由1名家長陪同），5人直接後送收治負壓隔離病房。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，3日飛機抵達先台同仁登機進行衛生教育，並確認是否有人出現身體不適，由健康的台商先下機，身體不適者留在最後。下機後先做簡單消毒、手部清潔，再由紅外線熱影像儀初步篩檢出發燒的民眾，其餘民眾由6位專業醫師逐一仔細詢問健康史及身體狀況。

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周志浩指出，在檢疫過程中，發現有3人身體不適，另外有幼童出現肚子痛的情況，也緊急提供醫療服務，送往醫院治療。也坦言整個過程「蠻有秩序的，感謝民眾可以配合。」

▲247滯留武漢的台商返國，依序接受檢疫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

首批247位滯留武漢的台商乘坐東方航空返台，終於在3日晚間9時38分順利起飛，已在11時47分抵達桃園機場第二航廈。3日檢疫照片曝光，可見遊覽車上的台商依舊身穿防護衣、戴著口罩，司機則穿著全套防護衣，準備將人載往各個隔離點。

武漢台商返台後花費至少3小時檢疫，10輛遊覽車、3輛救護車陸續駛出，並由警車開道護送。其中2輛遊覽車一路開上國道北上，於凌晨4點多抵達北部，軍方化學消毒兵在一旁待命。南下遊覽車也在凌晨5點多抵達中部安置地點。

對於滯留武漢台商包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。