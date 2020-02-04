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網友推估「7天限購2片」產能公式　剛好夠全國2300萬人有口罩

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我們想讓你知道…https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1580734110.A.B21.html

▲口罩。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲政府推出口罩實名制，7天只能買2片。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

衛福部3日推出「口罩實名制」的政策，將6日正式上路，希望藉此解除口罩之亂的現象，但是政策推出後在網路上正反褒貶不一。有人網友認為，如果當初口罩存量無法提供全國使用，就不要聲稱口罩夠用；也有支持的人認為，台灣口罩的產能就是只有400萬，即使將來提升到600萬到1000萬，以大家都要存貨的心態，怎樣都不夠用。也有網友推算，7天限購2片的政策，其實是有公式計算出來的。

衛福部推出「買口罩實名制」的政策後，在PTT上引發熱烈討論，有人對此痛批，「懲罰那些沒出去搶口罩囤貨的，讚讚」、「平均3.5天換一片，厲害了我的黨」、「不用帶了啦，上下班搭大眾運輸的自己保重要天天戴」、「七天二片，你跟我說口罩一定夠？！」、「不是說都夠用，結果？」、「腦子有問題喔！七天用兩片」。

請繼續往下閱讀...

▲▼醫療口罩、N95暫停出口一個月。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專）

▲有人認為當初政府不該承諾口罩一定夠，也有人認為口罩缺貨都是囤貨心態害的。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專）

但是也有人能夠體諒或著批評民眾的囤貨心態表示，「因為不是每個人都需要戴，當然就會這樣」、「一堆白痴，搞得需要的人買不到 爽了吧」、「刁民，一天產能才400萬，全台灣2300萬人啊是都不用給醫院的醫療人員先帶就對了？」、「這樣才對。要讓第一線防疫人員有充足口罩」、「洗手為第一要務 戴口罩不用每個人帶」、「搞不懂為什麼，又沒社區感染」。

另外也有網友推文中估算，7天限購2片應該根據產能推算出來的公式，依照目前的產能是一天400萬片，如果之後加開產線，產能也許能提升到每日600萬片~660萬片左右，相當於每周4200萬片~4600萬的產量。不過也有網友認為，就算國家有1億片的存量，但是大家都要囤貨的話還是不夠用。

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