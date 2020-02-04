打破武漢肺炎台灣第二慘預測　抗煞專家點出「發燒篩檢」3關鍵

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）日前預測台灣的疫情可能會是全球第二慘，對此，前和平醫院急診室主任張裕泰在政論節目上很肯定地表示「不會」，畢竟在SARS結束之後都有做過檢討，加上負壓隔離病房數量足夠，只要醫護人員遵照SOP、民眾有症狀就到醫院接受發燒篩檢，就能降低疫情擴散風險。

曾參與抗SARS的前和平醫院急診室主任張裕泰，在1月30日播出的政論節目《新聞面對面》中提到，自己並沒有到過武漢也沒進過現場，所以對當地狀況不了解，如果只是看新聞畫面，感覺他們現在就是一團亂，「這些病人全部擠到醫院裡面去看診，會造成人傳人的危險性增加，以我們當時和平（醫院）來講的話，我們後來就篩檢出來，疑似的跟確診的要全部分開隔離出來，一定要有一個特別通道，而且外面要有一個發燒篩檢站。」

請繼續往下閱讀...

▲現在民眾外出都會戴口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

至於台灣會不會成為全球武漢肺炎疫情第二慘，張裕泰直言「不會」，畢竟台灣在SARS結束後有做過檢討，急診也有SOP，加上現在負壓隔離病房數量足夠，不像以前很多醫院沒有真的負壓隔離病房，只是一般的隔離病房，像大陸那邊的隔離病房也只是一個密閉空間，這是不夠的，因為負壓隔離病房最大的功用就是會把病毒篩掉，只要大家遵守SOP啟動發燒篩篩檢，基本上不用太過擔心。

張裕泰也提醒民眾別鐵齒，有些人出現疑似症狀想說吃個感冒藥就會好，但最好還是不要有這種觀念，「有症狀就趕快去醫院做發燒篩檢，然後由醫護人員幫你做診斷」，這樣才能有效防堵疫情擴散。

▼張裕泰點出防疫3大關鍵，分別是遵照SOP、啟動發燒篩檢以及負壓隔離病房。圖為大陸成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者的方式。（圖／路透）