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7天限購2片口罩網友洗版蘇貞昌臉書　日本人神回「比我們好了」

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記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌3日晚間在臉書PO出影片說明「口罩實名制」政策，但還是有部分民眾留言洗版，認為7天只能購買2片口罩根本不夠用。不過，也有民眾PO出與日本朋友聊天的內容，對方聽到台灣一週至少還有2片口罩，回答「better than Japan（比日本好了）」。

▲▼買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者姜國輝攝）

蘇貞昌在臉書PO文中提到，台灣原本就是口罩進口國，過去生產加上進口的數量可以應付一般狀況，如今武漢肺炎疫情爆發，各國都在搶購或是管制口罩出口，就算現在各工廠每天加班生產，如果不需要的人也一直搶購、囤積或是浪費，那生產再多的口罩也不夠用，為了讓購買更公平、透明，因此決定從6日開始實施口罩實名販售，憑健保卡到健保特約藥局可買到2片口罩，且7天內不得重複購買。

請繼續往下閱讀...

雖然這項政策有人覺得不錯，但也有人認為不夠完善，還有部分網友在PO文底下留言洗版，希望政府能趕快解決口罩供應量不足的問題，「不是說口罩不缺，一個星期2片是什麼意思？」、「實名制可取，但7天2片，這樣幼兒園、服務業要怎麼辦？」、「如果（疫情）大爆發，要如何處理？是否應盡快開產線增加產能？要有備案，而不是一直管控」。

口罩限購，網友PO日本朋友反應「比日本好了」。（圖／翻攝自YouTube／蘇貞昌）

▲女網友在蘇貞昌的PO文底下貼出與日本朋友的對話。（圖／翻攝自臉書／蘇貞昌）

不過，大部分的網友對於口罩實名販售大多抱持正面態度，還有女網友PO出與日本朋友的對話，告訴對方台灣這邊的政策，沒想到竟然收到「真好，你們不用擔心口罩的問題」的回答，她再提問「這樣夠嗎」，對方則說「better than Japan（比日本好了）」。

另外一名網友也表示，剛開始口罩產線一定會緊縮，政府說口罩夠，可是大家都沒有互助意識，一直囤積當然會不夠，有人買一萬片、有人追著物流車跑，還有重覆排隊的，「大家都是勞工，也體諒一下口罩產線的勞工吧！防疫一定會越來越好的，大家勤洗手，非必要先別去人多的地方，等到產量夠了，絕對是人人有口罩。」

▼經濟部公布口罩實名制的購買規定。

口罩實名制6日上路　經部：一周內500萬人買得到戰備口罩

ET快訊
7天限購2片口罩網友洗版蘇貞昌臉書　日本人神回「比我們好了」
超商停售口罩！改實名制每人「7天限2片」　網狂轟：是在哈囉？
直撃／247返國台商分送隔離地！遊覽車抵北部、中部　化學消毒
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