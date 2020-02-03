香港第14例武漢肺炎病患　基隆港務分公司：未隨郵輪入基隆港

▲ 香港第14例武漢肺炎病患，基隆港務分公司：1月31日未隨郵輪入基隆港。（圖／臺灣港務公司基隆港務分公司提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

香港第14例武漢肺炎確診病患，臺灣港務公司基隆港務分公司經查並未於1月31日隨郵輪入境基隆港，港務公司已依規定要求船方提報海事健康聲明書等啟動防疫作為。

基隆港務分公司指出，該郵輪2020年1月20日自橫濱出發後，航程規劃為1月22日掛靠鹿兒島、25日香港、27日越南峴港、28日下龍灣、1月31日基隆、2月1日那霸，並預計於2月4日返抵橫濱。

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據香港衛生署衛生防護中心指出，香港第14例武漢肺炎確診病患於1月10日曾經羅湖口岸至中國大陸停留數小時，1月17日搭機由香港飛往日本東京，1月20日於橫濱登上郵輪，該病患最後於1月25日返抵香港啟德郵輪碼頭，1月30日出現發燒症狀並於香港就醫。

▲ 香旅客通關防疫作為。

基隆港務分公司指出，為進一步落實防疫工作，基隆港於郵輪離港後，皆已徹底進行場站之消毒工作，並嚴格要求所有工作人員值勤時應佩戴口罩、手套及落實各項防護措施。針對各郵輪公司，要求於船上廣播及發放「防範新型冠狀病毒」宣導文宣。

另外配合疾管署政策，過去14天航程曾赴中、港、澳之郵輪，入境我國均須經發燒篩檢及填寫「健康聲明卡」，大陸籍旅客及船員原則上均不得下船。若有健康異常人員，船方將依規定於海事衛生聲明書中註記並向疾病管制署申報。

基隆港務分公司表示，為落實源頭管理，港公司進一步請郵輪業者於母港航線旅客登船時，自主實施發燒篩檢，並請船醫監控船上人員健康狀況，並作成紀錄。未來郵輪上倘發現有疑似武漢肺炎患者，將依中央流行疫情指揮中心之決議辦理。

此外，基隆港務分公司也透過塔台AIS系統進行防疫宣導， 無論客船或貨輪進港前，船舶均應完成全面消毒並施行船上人員（含旅客）自主健康管理，執行情形列為船席指泊之考量因素。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 多媒體宣導防疫措施。