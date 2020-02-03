快訊／「原先台灣會世界第二慘」蘇貞昌說話了：生產再多口罩都不夠用

記者柯沛辰／綜合報導

實名制買口罩2月6日正式上路，行政院長蘇貞昌3日晚間表示，由於兩岸往來頻繁，美國醫療專家研判，台灣疫情將是世界第二慘，但幸虧台灣有健保制度、優良的公衛環境及防疫人員，至今未出現社區感染；如今很多民眾搶購、囤積口罩，生產再多口罩都不夠用，才採取這樣的政策。

蘇貞昌表示，武漢肺炎疫情延燒全球，台灣距離最近，美國醫療專家層研判台灣疫情將是世界第二慘，但台灣有健保制度，有最先進的公衛環境，還有一群放棄休假的防疫人員在第一線嚴格把關，因此台灣到目前為止沒有任何社區感染，而且從境外移入、確診的10個確診案例也恢復狀況良好，所以防疫專家才一再呼籲，一般健康民眾除非進入醫療院所或長時間處於擁擠的密閉空間，否則不需配戴口罩。

蘇貞昌指出，台灣本來就是口罩進口國，過去生產和進口的數量，只能應付一般狀況，如今武漢肺炎爆發，各國搶購口罩還管制出口，政府雖然要求廠商加開生產線，還派請國軍幫忙、24小時生產口罩，但如果不需要的人還是一直搶購、囤積口罩，那生產再多的口罩都不夠用。

蘇貞昌表示，原先為了方便民眾購買，政府徵用的口罩透過超商販售，但幾天下來竟然發生搶購亂象，又缺乏稽核機制，導致公平性及資源的有效運用都發生了問題，因此為了遏制搶購風潮，為了公平和透明，也為了要讓真正有需要的人買得到口罩，我代表政府宣布3個重點：

一、 政府徵集來的口罩除保留給醫療單位，超商通路從4日起停止販售。

二、 國人同胞從6日開始，可持本人健保卡到全國6,505家健保特約藥局購買口罩，每個藥局每天配給200片成人口罩、50片兒童口罩；52無藥局偏遠鄉鎮，將由該地衛生所代辦。

三、 實施人潮分流，身分證字號末碼單號者，每周一、三、五購買；雙號者，每周二、四、六購買；周日則開放所有人購買。為便利上班或行動不便者，民眾最多可持一張親友健保卡代為購買，但僅限12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩，一樣是兩個10元。

蘇貞昌呼籲，防疫如同作戰，當武漢肺炎嚴重擴散，有那麼多的防疫人員不眠不休守在第一線，有那麼多的工作人員24小時輪班生產，台灣才能到現在還守得住，此時此刻要特別懇切地拜託大家不要浪費資源，把口罩留給需要的人，請全國同胞互相體諒、互相幫忙，一起度過難關。