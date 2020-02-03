「肺炎疫情」轉入擴散期！北京地鐵未來將勸離沒戴口罩乘客

▲北京地鐵將對未戴口罩的乘客進行勸離。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴峻，大陸境內目前確診病例已破1.7萬人，然而為了做好防疫工作，北京地鐵公司3日宣布，未來將持續做好車站及車廂內的消毒及通風工作，並在全線實施進站測量體溫，同時也將對沒有戴口罩的乘客進行勸離。據悉，北京市目前確診人數已達212例，1人死亡。

北京地鐵官方微博3日晚間發文指出，由於北京的疫情逐漸轉為擴散期，為了確保乘客的出行安全，營造安全的乘車環境，未來將對沒有戴口罩的乘客進行勸離。此外，北京地鐵也將對安檢設備、自動售票機、閘機每小時消毒一次；在員工上崗前進行測試體溫，並為一線員工配備專用防護口罩、防護手套上崗，做好上崗員工的自身防護。

北京地鐵表示，為做好地鐵疫情防控和消毒工作，北京地鐵公司對照國家衛健委的相關指南，在車站、車廂常態化消毒的基礎上，做好全線網進站測溫工作，遇體溫異常乘客將進行隔離並撥打120或999送醫。同時強化車站、車廂的消毒，並對車站出入口、手扶梯、公共衛生間等公共區域和設備設施進行消毒，每日五次。

另一方面，全台也鬧口罩荒，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起口罩將會採「實名制」購買，要使用健保卡才可以在全國6000多家健保特約藥局購買，每人「7天內限購2片」，每片也降價為5元。

據了解，從2月6日起，民眾可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。為了分流購買口罩的人潮，身分證字號末碼「雙號者」於每周二、四、六購買，「單號者」於每周一、三、五購買，周日則開放全民購買。

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