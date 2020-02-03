黃士修深夜PO「高雄氣爆升官路線說」　網點出關鍵：紅綠本是一家嘛！

▲以核養綠公投領銜人黃士修臉書發表高雄氣爆民進黨高官的升官路線。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳羿妏／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴重，以核養綠公投領銜人黃士修2日深夜於個人臉書發表1張來自微博的截圖，除了文內排列出「高雄氣爆」民進黨高官升官的名單和路線，還提到有網友發現，現任大陸湖北省副省長兼紅十字會會長的趙海山，其實也是自天津爆炸事故發生後升官的。

黃士修根據網友補充提到，趙海山在2015年8月12日天津爆炸事故時，擔任市科委主任，而事故主要負責的天津交通運輸委員會，其主任等25人皆被判刑，負責交通運輸的副市長等人也因為連帶責任被免職，同年11月趙海山當上天津市副市長，現為湖北省副省長兼紅十字會會長。



黃士修表示，「沒事兒，兩岸一家親，堅守共產主義民主進步價值」，他先把高雄氣爆後民進黨官員在陳菊任內，分別列出如何升官：高雄市副市長吳宏謀請辭，先轉任市政顧問，再任副市長，改出任行政院政委兼工程會主委後，還轉任過台港公司董事長，再任交通部長，遇上宜蘭普悠瑪列車出軌後請辭，改接任中華郵政董事長，結果遇上宜蘭南方澳跨海大橋斷裂，被發現在台港公司董事長任內沒維護，仍繼續當官。

而工務局長楊明州則先請辭，先升高雄市副秘書長，再升任高雄市副市長；水利局長李賢義也同樣先請辭，轉任高雄市秘書長。看完黃士修貼文許多網友留言笑稱，「不要記太清楚，會被討厭的」「紅綠本是一家嘛！」「這故事告訴我們，請辭只是一種姿態，人脈、派系、誰當權，才是決定人事的關鍵」，引起眾多討論。

▲黃士修提出的高雄氣爆民進黨高官升官路線說引起網友熱烈討論。（圖／翻攝黃士修臉書）



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