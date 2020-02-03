宣導新型肺炎防疫　他們作「兒童防疫繪本」供免費下載

▲兩岸學者領軍製作兒童繪本宣導防疫。（圖／翻攝防控新型冠狀病毒兒童繪本，以下同）

記者曾俊豪／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，為有效宣導防疫舉措，北京服裝學院藝術設計學院師生製作多語言版本「防控新型冠狀病毒兒童繪本」，開放全球下載。製作團隊成員之一是一名在北京工作多年的台籍教授，他表示，想透過繪本向全世界兒童介紹「新型肺炎」到底是什麼，以及如何掌握自我保護意識。

《中新社》報導，繪本由北京服裝學院藝術設計學院丁肇辰和熊紅雲兩位教授帶領研究生製作完成，並由西安歐亞學院、澳大利亞科廷大學、西班牙赫羅納大學、韓國祥明大學等院校老師共同參與翻譯，耗時五天製作完成。

其中，來自台灣的丁肇辰已在北京工作多年，1月中旬返台過節時，他看到了設計師安瀟的繪本，便萌生製作多國語言繪本的想法。他指出，想向全世界兒童介紹「新型肺炎」到底是什麼、如何掌握自我保護意識。

另一名學者熊紅雲則是兒童設計領域的專家，作為一位母親，她希望通過繪本，準確向小朋友傳達病情知識，像是自覺留在家中，學習如何正確洗手、正確佩戴口罩等冠狀病毒防護知識。

兩人在1月28日帶領研究生分組兩支隊伍，熊紅雲帶領設計組負責繪本的創作和繪制、文案創作、人物調性和故事編繪等；丁肇辰則帶著項目組從事繪本宣傳與多國版本翻譯的工作。

報導指出，行動遠程通訊的應用幫助這次設計項目能兩岸間順利進行，目前繪本已有中文、韓語、英語、西班牙語等版本提供下載。為有效傳達防疫理念，任何人都可以在下載原始文件後，協助翻譯成適合該地區與國家的語言。