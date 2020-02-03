舊版醫療險保單「將傳染病列為除外不保」！專家整理3大保險內容：武漢肺炎可理賠

▲武漢肺炎延燒，台灣多家保險公司祭出相關應變措施，與民眾共同防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，根據中央流行疫情指揮中心表示，截至2月3日為止，中國已確診1萬7000名、361例死亡；台灣累計通報個案已達1007名，確診10名。民眾除了想得知哪裡可以買得到口罩，也想了解武漢肺炎哪些保險項目可理賠，壽險專家整理3大保險提供民眾參考。

1、實支實付醫療險

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟表示，由於武漢肺炎屬於傳染病，1997年前投保的實支實付型醫療險內容，針對法定傳染病為「除外」，因此要檢視自己的保單條款，再三確認。

以宏泰人壽保單為例，宏泰所有住院醫療險保單不論是實支實付型或日額型醫療險，均已將法定傳染病納為保險範圍，並未列為除外責任，因此保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定承擔給負責任。

至於本次疫情保戶若不幸確診、於醫院入住負壓隔離病房治療時，張秀娟指出，住院治療期間將比照加護病房給付項目予以審核辦理給付。

2、旅遊平安險

面對武漢肺炎的威脅，張秀娟認為，這段期間最好不要安排出遊；但若有必須前往的出差或出遊行程，也提醒民眾務必記得先投保旅平險，並且注意海外疾病醫療的額度保障是否足夠，以因應人在海外時必須負擔的醫療費用。

海外急難救助保障最好也一併審視，要有提供醫療協助的部分，包括協助安排當地就醫或緊急運送回國診治，安排及負擔親友探視及當地住宿、安排及負擔未成年子女返國等。

3、壽險

張秀娟說，本身就有投保壽險的民眾，倘若不幸罹患武漢肺炎導致身故或失能，壽險也會有一次性的理賠金；至於壽險的理賠金，在投保前就要和壽險顧問討論清楚，家中經濟支柱一旦遭逢不幸時，遺留下來的保險理賠金必須能因應家中開支，包含子女和父母等需要被照顧的家庭老弱成員所需的生活費用，「但這部分真的是預防萬一，大家都希望最好不要用到。」