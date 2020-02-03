　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

舊版醫療險保單「將傳染病列為除外不保」！專家整理3大保險內容：武漢肺炎可理賠

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎延燒，台灣多家保險公司祭出相關應變措施，與民眾共同防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，根據中央流行疫情指揮中心表示，截至2月3日為止，中國已確診1萬7000名、361例死亡；台灣累計通報個案已達1007名，確診10名。民眾除了想得知哪裡可以買得到口罩，也想了解武漢肺炎哪些保險項目可理賠，壽險專家整理3大保險提供民眾參考。

1、實支實付醫療險

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟表示，由於武漢肺炎屬於傳染病，1997年前投保的實支實付型醫療險內容，針對法定傳染病為「除外」，因此要檢視自己的保單條款，再三確認。

以宏泰人壽保單為例，宏泰所有住院醫療險保單不論是實支實付型或日額型醫療險，均已將法定傳染病納為保險範圍，並未列為除外責任，因此保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定承擔給負責任。

至於本次疫情保戶若不幸確診、於醫院入住負壓隔離病房治療時，張秀娟指出，住院治療期間將比照加護病房給付項目予以審核辦理給付。

2、旅遊平安險

面對武漢肺炎的威脅，張秀娟認為，這段期間最好不要安排出遊；但若有必須前往的出差或出遊行程，也提醒民眾務必記得先投保旅平險，並且注意海外疾病醫療的額度保障是否足夠，以因應人在海外時必須負擔的醫療費用。

海外急難救助保障最好也一併審視，要有提供醫療協助的部分，包括協助安排當地就醫或緊急運送回國診治，安排及負擔親友探視及當地住宿、安排及負擔未成年子女返國等。

3、壽險

張秀娟說，本身就有投保壽險的民眾，倘若不幸罹患武漢肺炎導致身故或失能，壽險也會有一次性的理賠金；至於壽險的理賠金，在投保前就要和壽險顧問討論清楚，家中經濟支柱一旦遭逢不幸時，遺留下來的保險理賠金必須能因應家中開支，包含子女和父母等需要被照顧的家庭老弱成員所需的生活費用，「但這部分真的是預防萬一，大家都希望最好不要用到。」

ET快訊
百貨公司爆5例確診　感染陸櫃姐「沒有任何交集」...傳播方式
獨家追蹤／網傳「武漢運屍袋缺貨」！ 殯葬業台商揭秘「物資求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

舊版醫療險保單「將傳染病列為除外不保」！專家整理3大保險內容：武漢肺炎可理賠

因應武漢肺炎疫情！保德信人壽啟動「4大應變措施」：主動協助、理賠不除外

投保意外傷害險「要誠實告知職業」！謊報貪便宜保費…保險公司有權不理賠

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

舊版醫療險保單「將傳染病列為除外不保」！專家整理3大保險內容：武漢肺炎可理賠

因應武漢肺炎疫情！保德信人壽啟動「4大應變措施」：主動協助、理賠不除外

投保意外傷害險「要誠實告知職業」！謊報貪便宜保費…保險公司有權不理賠

酒精全賣光！　醫授「DIY消毒液」輕鬆調配...剩的千萬別倒馬桶

搶到兒童口罩！她回家拆開傻了「少一邊耳朵」…網竟一面倒補血：好心疼

解析2020如何擺脫渣男　覓得好桃花

武漢包機今晚抵台！接駁機棚曝光「10部↑救護車待命」…將在維修棚初步檢疫

印度敦促民眾暫勿前往中國　將隔離曾赴中國旅客

歐盟運送12噸防護裝備抗疫　陸：衷心感謝

《青春2》選手「盜小松菜奈照片」加工…假裝是自己！　網一看氣炸：當大家瞎子？

武漢肺炎引「口罩之亂」　公衛專家葉金川：現在真的沒必要人人都戴！

黃士修深夜PO「高雄氣爆升官路線說」　網點出關鍵：紅綠本是一家嘛！

WHO執委會可能推「台灣參與案」　陳時中：已派次長到場爭取支持

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

保險熱門新聞

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

舊版醫療險保單「傳染病列為除外不保」

騎機車發生車禍「高比例嚴重傷亡」

保德信人壽啟動「4大應變措施」

投保意外傷害險「要誠實告知職業」

一張表懂車禍調解官要看的單據

保單借款「不超過保價金90%」！低利率貸款優先選擇

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

「保額增加權」有好處！　按原年齡計費　還可適時提高保障

15家產險申訴率　國泰拿最低

出國前忘記買旅平險　機場買比網路投保更完整

對抗武漢肺炎　理賠從新從優不除外

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

一張表看懂22家壽險申訴率排行

更多熱門

相關新聞

掌握口罩使用三時機防範武漢肺炎

掌握口罩使用三時機防範武漢肺炎

台南市衛生局指出，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，為使口罩資源發揮最大效用，建議民眾落實以下使用口罩的三時機，一般健康的民眾、戶外活動者及學生上學上課時，不須特別戴上口罩。

武漢台商返台　專車送至「一人一室」集中檢疫所

武漢台商返台　專車送至「一人一室」集中檢疫所

竹東女PO「感染者落跑」遭起訴　轉貼也有事

竹東女PO「感染者落跑」遭起訴　轉貼也有事

蓋收容所被稱先知！韓國瑜：批判是沒有真切了解

蓋收容所被稱先知！韓國瑜：批判是沒有真切了解

華航：今恢復羅馬-台北航班 　羅馬航線停飛不影響財務

華航：今恢復羅馬-台北航班 　羅馬航線停飛不影響財務

關鍵字：

武漢肺炎醫療險實支實付旅遊平安險旅平險壽險保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

英國480名武漢入境旅客失蹤

獨家／小戽斗病逝！享壽73歲

巨乳大隻馬激似Hebe　網友狂朝聖

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面