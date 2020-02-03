花蓮婦戒指卡手指「腫脹發紅」　急奔消防隊求援

▲婦人手指遭戒指卡住，導致血液循環不良腫脹，擔心手指保不住，緊急到消防分隊求助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉一名婦人，手指遭戒指卡住，導致血液循環不良腫脹，趕緊到光復消防分隊求助，在消防人員協助下，小心翼翼以研磨機具破壞戒指，最後順利脫下結束一場虛驚。

▲消防人員以竹片墊於戒指下方，再以冰水冷卻防止燒燙傷，最後用研磨機搭配尖嘴鉗撐開戒指。

消防人員表示，該名婦人到消防隊求救時說明戒指平時就有配戴，並非新購尺寸並無不合，從春節就卡住到今天，擔心手指會保不住，警消人員見他右手手指關節處已腫脹發紅，為防止中指組織壞死立即進行處置。

警消人員評估後決定以研磨機破壞戒指，但因機具離手指距離過近且易產生高溫燒燙燒情形，於是先以竹片墊於戒指下方保護戒指下方皮膚，再以冰水進行冷卻防止皮膚燒燙傷，最後用研磨機搭配尖嘴鉗撐開戒指，經過約10分鐘終於順利脫除。



花蓮縣消防局長林文瑞表示，選購戒指時切勿勉強硬戴上尺寸不合的戒指，卡戒情況雖無立即危險，但時間過久仍可能造成組織壞死，若發生卡戒情況民眾第一時間可先冰敷減少腫脹，並以潤滑液體嘗試將戒指取出，若無法排除可立即向消防分隊求助。

►我沒有遲到，是時間遲到了！