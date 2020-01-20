「居家門神」狂響！火燒厝緊走　住戶驚跪力喊： 真正有保庇！　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區鼎中路發生住宅火警，警消獲報到場後，發現現場為廚房煮食不慎造成火警，住家已先行關閉爐火，消防人員到場後，由消防隊人員協助排煙及實施防火宣導，幸無人受傷，不過這次能夠迅速滅火，就是靠2年前消防局幫住戶裝設的「住警器」發揮作用。

▲這起火警迅速撲滅，就是靠住警器發揮作用，提醒住戶及早發現 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警發生原因，主要是因為住戶煮菜到一半，尚未完全關閉瓦斯即離開廚房，引發煮食不慎的火警，不過還好住宅內2017年由消防人員協助獨居長者裝設之「住宅用火災警報器」在第一時間發揮警報作用，警示屋內人員及鄰居，住戶立即進入廚房將爐火關閉，才讓財產損失及人命傷亡降至最低。

這間民宅內的「屋內住宅用火災警報器」為鼎金消防分隊針對避難弱勢者，於2017年11月協助民眾裝設，消防分隊的人員回想，當時要幫忙裝設的時候，住戶還不是很願意，所以隊員好說歹說，這可是「居家門神」，住戶才願意裝設，這次成功發揮作用，讓住戶私下說，真的是有裝有保庇。

▲這起火警迅速撲滅，就是靠住警器發揮作用，提醒住戶及早發現 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外透過鼎金宣導義消平時居家訪視宣導，及鼎金消防隊透過里內防災教育及火場避難逃生觀念，讓住戶能在緊張當下發揮平常所學，在消防隊抵達前協助保衛自身生命及財產，也證明了分隊宣導成效有彰，不僅強化地方防災能力，更達到保護民眾安全及財產的目的。