排隊買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊...5根指頭全燒黑　媽嚇壞：聞到焦味

▲男童靠在櫥窗上，沒想到卻遭電擊。（圖／翻攝自《小強熱線》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江省杭州市一名陳姓女子日前帶著5歲兒到飲料店買奶茶，在排隊的過程中，突然聞到一股「焦味」，隨後一轉頭，看見兒子雙手放在背後，且眼眶泛紅。她一問之下才知道，原來兒子當時趴在櫥窗，卻莫名其妙遭到電擊，導致5根手指全是焦黑的痕跡。

綜合陸媒報導，事發當天，陳女帶著兒子出門吃飯，吃飽後便到飲料店買奶茶。陳女表示，在排段的過程中，突然聞到一股奇怪的味道，「我不知道是什麼東西焦了，後來後面排隊的人才跟我說，妳兒子的手好像受傷了。」

陳女提到，兒子當時手放在背後且流著眼淚，但卻什麼也不敢說，事後才發現手指都已經被電焦了。她強調，由於事發突然，她並不清楚兒子究竟碰到了什麼觸的電。，唯一有印象的是，自己當時站在收銀台前，而兒子就在旁邊的櫥窗前。

▲男童雙手共有5根手指被燒黑。

據悉，5歲童被電到後，左手4根手指及右手中指都有灼燒的痕跡，如今已過了半個月，雖然他的其中3根手指已經恢復得差不多，但還有2根手指還裹著紗布，連寫字都有困難。

陳女表示，醫生當時開給家屬的急診單上，顯示孩子為電擊傷三級，「醫生告訴我，其中的2根手指燒傷程度最嚴重，就算之後恢復還是會留疤。」

▲男童還有2根手指尚未恢復。

事發後，奶茶店賠償了4千多元（台幣約1.7萬元）的醫藥費，但陳女認為，兒子這次受傷，店家必須承擔全部責任。據悉，該家飲料店才剛開幕3天，負責人表示，自己也不清楚為什麼會發生這樣的事。

不過，該店負責人認為，小朋友是皮外傷，除了已經賠付的5000元（台幣約2.1萬元）外，也另外付了4000元（台幣約1.7萬元）的醫藥費，事後也願意再賠3000元（台幣約1.3萬元），共是1.2萬元（台幣約5.2萬元）。目前，針對補償問題，雙方仍在進一步協商中。

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