15民進黨議員質疑防疫作為　中市府：防疫總動員成效獲中央肯定

▲民進黨團召開記者會，質疑市府防疫作為。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

武漢肺炎疫情全球延燒，從搶購口罩、延後開學到防疫照顧假等都引起民眾疑慮和恐慌，目前正值市議會休會，民進黨只得緊急在3日邀請衛生局等單位舉辦座談會，一一提出疑問，衛生局長曾梓展表示，台中沒有出現本土病例，也沒有社區群聚感染，防疫成效受到中央疾病管制署和醫師公會肯定。

▲衛生局長曾梓展表示，市府防疫成效受到中央肯定。（圖／記者鄧木卿攝）

民進黨團總召陳世凱等15人今天召開記者會，邀集衛生局長曾梓展、教育局副局長劉火欽、勞工局副局長羅群穆與醫師公會等人前來說明目前台中市疫情及市府因應措施。

陳世凱表示，武漢肺炎疫情持續擴大，訊息混亂導致民眾人心惶惶，如今中小學生又延後開學，民眾面臨防疫照顧假等問題，市府必須趕緊訂定防疫機制，甚至設立防疫專線，讓民眾有管道可以詢問。

張家銨表示，台灣緊鄰嚴重疫區的中國大陸，而疫情還能控制得宜，相當不容易，防疫不分藍綠，她呼籲中央、市府能提供更透明的疫情資訊、迅速且統一的作出回應，才能讓民眾安心，避免造成恐慌。

陳淑華、邱素貞表示，開學日期延後衍生出小孩托育照顧問題，教育局等單位應做好配套措施，市府應統一調配口罩送給幼兒園。

李天生質疑市府應主動出擊，不可全待中央指示，如果經費不足，也該動用預備金處理。

林德宇說，面對幼兒園的口罩防疫需求，教育局應該要有更實質作為，除了口罩，酒精消毒也很重要，但是目前找不到窗口可以買；各局處都說已準備好口罩戰備存量，問題是現在要救急，市民連一片都買不到，市府必須適度釋出。

江肇國質疑市府根本不清楚口罩、酒精的真正數量，指揮中心開設已超過10天，經發局要求攤商戴口罩，但是攤商根本就買不到，雙方因此還發生衝突，市府應確實掌握物資總量。

楊典忠擔心一旦口罩原物料短缺，將會讓原本生產量就不足的問題更嚴重。

曾梓展表示，台中市1天大約需要20萬片，其中10萬片是給醫護人員，昨天分配到11萬8千片，已陸續發出，由於中央已統一徵用口罩，市府也想過動用第二預備金，但現在有錢也買不到口罩。

曾強調，台中市目前沒有本土病例、也沒有社區群聚傳染，所有居家隔離人員都採取電子監控，衛生局人員每天都電話連繫，防疫成效受到中央肯定，他強調，除非是慢性病患者、發燒、要進出醫院和學校或幼兒園，或是在人多的密閉場所等，否則一般人根本不需要戴口罩，呼籲把口罩給真正有需要的人，不要搶購，也不用囤積。

劉火欽則是籲請中央將停課範圍擴大至私立幼兒園，規劃教保期程順延與收退費等配套，也希望中央支援防疫物資，如配發兒童口罩、酒精等，全面防範疫情。

羅群穆表示，防疫照顧假是新創措施，具強制性，雇主必須准假，不可歸責於勞工、不能視為曠職、不能扣全勤獎金、不能以此為由解僱，請假期間薪資則由勞資雙方協商。

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