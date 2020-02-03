武漢包機今晚返台傳變數？　相關飛航申請程序還沒完成

▲ 武漢包機預計今晚由上海航空A330班機執飛，載送約200名滯留台人抵桃園機場。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢包機預計今晚起飛，不過，目前傳出航班並未完成相關申請，據交通部官員透露，目前申請上還有些問題仍在處理中，希望能盡快完成申請，若無完成程序，航班恐怕無法來台。事實上該包機因非春節加班機，又與防疫相關，主管機關包含國安單位、陸委會、衛福部等，需要上層決定放行，下層單位才可執行。

交通部官員指出，只要有載人的航班都需向民航局提出申請，該班機屬於特殊航班，涉及單位很廣，並非陸方提出申請，我方核准這麼簡單，「上面沒有決定放行，下層單位做不了」。據了解，目前包機仍有些問題還需要處理，尚未完成申請程序，若最終未經民航局核可，航班恐無法飛行。民航局僅強調，配合相關單位作業中。

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不過，武漢台商協會表示，首批滯留台人約200人，預計18:50搭乘陸籍航空包機返台，飛行時間2小時15分鐘左右。桃機內部消息則指，該包機將由中國東方航空旗下的子公司上海航空以A330機型執飛。至於何時抵台？預估若乘機前檢疫順利，最快晚間9點多就可以抵達台灣桃園國際機場。

▲滯留湖北台人家屬出面請願。（圖／記者徐斌慎攝）

陸委會則指出，我們企盼雙方能在確保我方滯留人員的健康權益，以及兼顧防疫需要，共同合作，作好妥善安排，讓我方滯留人員儘速順利返回台灣。

至於有關滯留武漢民眾返臺之檢疫隔離、醫療協助等相關防疫事宜，陸委會表示，中央流行疫情指揮中心已經進行相應準備，一定會確保整體防疫及國人健康安全。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。