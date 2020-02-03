微信發文秀2大疊口罩！妹子炫耀「去我舅舅政府單位拿的」　結果遭拘留10天

▲大陸女網友發文炫耀拿到口罩。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎疫情在大陸迅速擴散開來，各地都相當缺乏防護物資，日前卻傳出官員有特權取得口罩，引發話題喧囂。而微博上就有女網友貼出照片，畫面中是滿滿的兩大疊口罩，文中直呼「去我舅舅政府單位拿的！」當地公安局則急忙澄清，說女子是為了炫耀才散布假消息，口罩並非政府部門所有，話題引起爭議。

據陸媒報導，1月31日中午一名女網友「楊曼曼」貼出一張照片，標題是「跟我做朋友嗎？」只見她拍下一打N95口罩，在朋友圈的定位地點顯示在揭陽棉湖鎮人民政府，更在評論處自爆「去我舅舅政府單位拿的！哈哈哈哈哈哈！還是當官的好！網上我都買不到……我們只做朋友，謝絕送人！愛你們的心永不變，哈哈哈哈！」

貼文一出，馬上引發注目，不少人質疑「楊曼曼」利用舅舅職務便利，將原本是屬公共緊缺物資的口罩占為己有，甚至有人找出「今日棉湖」才發出的新聞「熱心網友捐獻2000多個口罩送到鎮政府」。儘管楊曼曼察覺自己被盯上，急忙刪除貼文，但已經被截圖。

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▲楊曼曼宣稱自己是從舅舅政府單位拿到的口罩。（圖／翻攝自微博）

對此，接陽市揭西縣公安局趕緊澄清，說楊曼曼是在1月29日晚上到林姓舅舅家，當時舅媽就給楊2盒共20個口罩，而這個口罩是林舅朋友送的，因為林舅朋友的兒子之前就有在網路上賣口罩，該品牌也並非政府部門防疫物資。

公安局聲稱，楊曼曼在微信朋友圈發文，目的是為了炫耀，事後認為自己這樣不妥，隨即又刪除貼文，不過已經被截圖散播，她已經知道自己的錯誤，感到非常後悔。公安局最後則處以行政拘留10天、罰款人民幣500元（約新台幣2150元）。

不過大陸網友事後並未將砲火對準楊曼曼，而是狂轟公安局，紛紛在微博上熱論，「棄甥保舅？」「這個說法很官方。」「有個當官的親戚就是好。」「我信她說的是真的！」「沒有不透風的牆。」「另謀高舅吧！」「哈批，楊曼曼，妳這定位夠精準。」

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