包機接回台人！航空徵「飛武漢空服員」…她沒遲疑立刻舉手：我自願上飛機

▲台北市家長會長協會總會長徐正文表示，不排除會有第三批武漢包機。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

首批滯留武漢的200位台灣人今晚將包機返台，預計18時50分起飛，預計第二批最快5日返台，目前尚未確定起飛時間與航空公司。陳文茜在臉書表示，台灣航空公司採取「自動報名」徵求飛往武漢的空服員，她助理的妹妹主動報名，在這個人人都害怕且抗拒武漢的敏感時機，那位女孩選擇站出來幫助他人。

陳文茜提到，助理的妹妹是一名美麗的空姐，媽媽在10歲左右就車禍過世，爸爸也在20歲以前罹癌病逝，幾個姊妹互相扶持走到今日，當家人聽到她要飛武漢包機時，全都擔心地說「這樣不好吧？」、「太危險了！」但助理妹妹仍堅定表示，「我自動報名」，且回台也會自主隔離14天不出門。

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▲網友向這位空服員致敬。（圖／翻攝自臉書「文茜的世界周報」）



陳文茜認為，助理妹妹的精神值得敬佩，「她的身體很單薄，但她的意志很堅強」，現在每個人聽到武漢肺炎都閃得遠遠的，甚至每天卯起來囤積口罩，而不是留給真正需要的患者和一線人員，「被封城的武漢人絕望中為了救自己，一聽説狗貓也會傳染的謠言，有些毫不留情把自己本來疼愛的狗從樓上陽台活活丟下慘死。」

她覺得人類在面對死亡時，「人性的黑暗面往往沒有底線」，因為恐懼而自私、怯懦，她呼籲網友不要再散播被隔離者安置地點，做好防疫措施、別製造恐慌，也要相信在各國專家的聯手下，能盡快找到有效藥物與疫苗。

網友回應，「在這顯惡的時候，良善更顯重要，祝福這位妹妹也謝謝她」、「感謝第一線勇敢善良的組員，祝所有包機上的人員平安」、「疫病或許是暗黑的，但也因此襯托出美麗的人性光輝」、「防疫真的不需要口水與政治，祝福大家！」

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