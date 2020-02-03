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武漢台人返家航班號出爐　計畫18:00起飛「橘衣陣」防疫人員就位

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▲▼台胞抵達武漢天河機場，防護人員就位，航班號出爐。（圖／徐正文提供）

▲台胞抵達武漢天河機場，橘衣防護人員就位。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

滯留武漢台人，計畫首批約200人今晚搭乘陸籍航空公司包機返台，根據現場台胞訊息，確切計畫起飛時間和航班號已經出爐，為中國東方航空旗下的子公司上海航空，航班號FM9808計畫18：00，前往台北桃園機場的航班。

更新：按照現場台胞說法，由於部分人員證件等資料有缺，以及檢疫工作仍在執行中，起飛時間有可能延後至20：00，但一切情況仍以台辦方便決定為主。

目前，台灣民眾均在下午3點30分左右，陸續抵達武漢天河機場，進行證件辦理、檢疫防護工作，陸方大批執行安全防護措施的檢疫人員，也已經在現場就位，擺出「橘衣陣」等候台灣民眾。而1月23日因武漢肺炎封城後的天河機場，也特地為台人開啟。

▲▼台胞抵達武漢天河機場，防護人員就位，航班號出爐。（圖／徐正文提供）

▲台胞抵達武漢天河機場，航班號出爐。（圖／徐正文提供）

按照台北市家長會長協會總會長徐正文稍早說法，滯留武漢台灣民眾於下午1點30分，比更早之前通知的2點提早半個小時，請台胞帶好證件、行李到各所在行政區集結，搭乘台辦安排的巴士前往武漢天河機場，預計搭乘6點50分起飛的東方航空航班。

▲▼武漢滯留台胞0203在天河機場辦理登機手續。（圖／記者陳政錄攝）

▲武漢滯留台胞0203在天河機場辦理登機手續。（圖／徐正文提供）

而按照機場台胞提供最新訊息，計畫起飛時間已提前到晚上六點整，搭乘中國東方航空旗下的子公司上海航空，FM9808班機抵達桃園機場。若按過往華航營運武漢到桃園飛行時間，2時15分計算，若檢疫登記過程順利，首批200位台灣民眾最快晚上九點前就可抵達台灣，後續亦可能按台胞需求，有第二、第三班飛機在日後接送仍滯留於湖北的台人返家。

對於滯留武漢台商包機回台，據中央流行疫情指揮中心說法，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪，並視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

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