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武漢台商回國　黃珊珊籲給支持：他們不是有病的人

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▲▼ 台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於武漢台商晚間將包機回台，北市副市長黃珊珊3日受訪表示，台商願意待14天，也是為了保護台灣所有人，「這件事情有沒有必要覺得好像是瘟疫」，他們很多可能是沒有症狀、沒有病毒，只是要一個地方居家隔離，「為什麼要弄的好像他們是一群有病的人，其實不是」，我們應該給他們支持。

對於隔離地點是否有變動？黃珊珊說，「可能要中央更動，跟大家說明，目前沒有接到指示」；黃珊珊強調，「北市一直都做好準備，只要中央需要，會全力配合，今天還沒有得到指示」。

環保署前副署長詹順貴在臉書批評，指台北市長柯文哲的發言一向經過精心算計，這次直接脫口而出預定的隔離場所地點，也很可能根本不是說漏嘴，而是刻意洩漏訊息，讓防疫的隔離場所無法成功設在台北市。

「我覺得這真的是言重了」，黃珊珊強調，對於北市相關防疫工作，「我們幾乎是第一線，從機場下來就是直送和平醫院」，如果我們不願意配合，怎麼可能有這麼多通報病例，到現在為止北市沒有任何疏漏跟緊張，因為中央跟地方合作非常好。對於直送和平醫院的說法，北市府事後表示，是指過去只要在松山機場下機有疑似症狀的案例，會直送和平醫院，並非特定針對今晚武漢班機回台。

對於防疫工作，黃珊珊強調，公開透明是讓百姓安心的方法，大家會這麼恐慌，不清楚狀況、買不到口罩、不清楚到配送的原則，而且不知道在旁邊的人是不是有相關的病，「你讓我知道反而有好的防備」，她強調包括前面通報病例，沒有任何洩漏的問題。

被問到中央是否應該公布隔離場所，黃珊珊表示，「我們早上說完之後中央其實也說不排除要公布」。她舉例，當年SARS期間，和平醫院人員晚上是回到基河國宅的，車子進進出出每個市民是拍手的，大家知道他們是隔離的，還是願意接納他們，自己把防護做好，他們也把防護做好。

黃珊珊說，為什麼收容，是為了保護全台灣的人，台商願意待14天，也是為了保護台灣所有人，他是我們同胞，我們應該好好照顧他們，「這件事情有沒有必要覺得好像是瘟疫，應該沒有吧」，他們很多可能是沒有症狀、沒有病毒，只是要一個地方居家隔離，「為什麼要弄的好像他們是一群有病的人，其實不是」，他們犧牲了自由回家，我們應該給他們支持。

黃珊珊並喊話中央，「如果你要我們配合什麼，可能要清楚得告訴我，我們比較好配合，你要我設置什麼，我需要去查相關污水排放、垃圾消毒需求、消防局，這些地方政府需要知道的」，如果都不知道，怎麼配合。

黃珊珊說，資訊公開透明、中央地方連結是要緊密而完整，「你告訴我在這裡，可是你什麼都不讓我知道，我也很難配合」，這個疫情沒有一個人會置身事外，希望你清楚告訴我你要做什麼，「你叫我報了口罩可是到現在我沒看到，這才是慌亂的來源」，不可能拒絕任何防疫，沒有人要跟中央對敵對爭執，希望愈清楚愈好。

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