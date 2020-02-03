獨家專訪／武漢首批200人返台獨留他！確診台商回不來「燒11天」吐心聲

▲金姓台商感染新型冠狀病毒肺炎，在武漢協和醫院治療中。（示意圖／路透）

記者魏有德、陳政錄／台北–武漢報導

武漢一名金姓台商因感染新型冠狀病毒肺炎，目前正在當地接受隔離治療。《ETtoday新聞雲》今（3日）再與金姓台商取得聯繫，他表示，自己先前高燒不退長達11天，2日晚間稍有緩解，不過「退了又燒、燒了又退」，仍在積極治療中。躺在病床上的他，此時仍掛念家人狀況，希望兩個小孩能隨包機回台安置。



《ETtoday新聞雲》先前獨家披露金姓台商感染情況，他從確診感染武漢肺炎後，便持續在武漢協和醫院治療。金姓台商今日受訪時，意識相當清楚，不過，受到反覆發燒及退燒的影響，語氣仍相當虛弱，不時伴隨著咳嗽聲。

▲武漢協和醫院。（圖／翻攝環球網）

金姓台商談到，目前在醫院治療情況正常，對於外界的關心表示感恩，雖然持續與病毒對抗，他在治療期間最擔心的卻不是自己。他指出，自己住院後，內心始終掛念著家人，首先是年近70歲的岳母，先前與妻子一同居家隔離，但是岳母有高血壓及心臟病等慢性病史，屬於確診病例的高危險群，一度因沒有病床讓金姓台商焦急萬分。

台商表示，原本到中午都還沒有床位，但採訪時，岳母已經分配到床位並接受治療，讓自己能放下心中的一塊大石頭。

▲武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

此外，金姓台商育有2個小孩，一個6歲、一個12歲，由於自己住院、妻子在家隔離，所以兩個孩子暫時交給親友照顧。對於記者詢問「有沒有趕上晚間武漢回台包機？」金姓台商只表示，「不確定」、「還沒有時間聯繫」，但也透露，孩子若能回台安置，會是最好的選擇。

滯留武漢的400多名台灣民眾，首批約200人預計3日晚間搭乘上海航空包機返台。台北市家長會長協會總會長徐正文表示，據台辦和台協提供給當地台胞的訊息，要求他們傍晚約6時到6時30分於機場完成檢疫手續並登機。