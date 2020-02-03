蔡英文抗武漢肺炎向聯合國喊話：正視台灣人健康權益　不該使防疫出現破口

▲總統蔡英文接見「歐洲在台商務協會(ECCT)理事長尹容(Giuseppe Izzo)」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日接見「歐洲在台商務協會(ECCT)理事長尹容(Giuseppe Izzo)」時，呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體國人的健康權益，特別台灣在武漢肺炎疫情威脅的前線，不應該讓防疫出現破口。

蔡英文也向歐盟表達感謝，感謝歐盟已經表態支持台灣被納入世界衛生組織（WHO），台灣絕對有能力也有意願，在全球防疫工作中，貢獻國際社會。

蔡英文表示，歐洲在台商會一直是強化台灣、歐盟間經貿合作最重要的推手，特別是去年商會的組織會員數首度超過400名，個別會員也突破900人，顯示台灣跟歐盟間的交流也越來越蓬勃發展。

蔡英文指出，台灣與歐盟之間的各項合作，近年來都有不錯的成績，特別是在經貿方面，雙邊貿易總額在2018年創下歷史新高，歐商在台直接投資，這3年也大幅成長。

蔡英文指出，在離岸風電產業方面，也帶動非常多重要的建設，以及整體再生能源的發展。她要代表政府感謝歐盟各界對於我國推動再生能源政策的大力支持。

對於這次武漢肺炎疫情，蔡英文表示，對全球產生很大的影響，針對疫情可能會帶來的經濟衝擊，她也已經指示，要進行穩定股匯市的措施，對於受到衝擊的旅遊觀光產業，給予必要的協助及紓困，希望將衝擊減到最小。

蔡英文說，目前「世界衛生組織」(WHO)及「國際民航組織」(ICAO)，這些進行全球防疫工作的聯合國重要單位，卻仍然因為政治因素，把台灣排除在全球防疫體系之外。

蔡英文鄭重呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體國人的健康權益。防疫是全球性的事務，尤其台灣就在此次疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。