獨／美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和、陳弘修／台北報導

副總統當選人賴清德2日晚間出訪美國華府、紐約，據熟悉華府內情人士指出，在今年5月20日後，美方也邀請總統蔡英文前往美東，近期已開始安排屆時與華府高層會晤的相關行程。

賴清德2日晚間的訪美行直飛紐約，接著他會轉往華盛頓出席「全美祈禱早餐會」，除了有機會與美國總統川普同場之外，也會前往美國哈德遜智庫（Hudson Institute）進行拜會。

哈德遜智庫近年已成美中關係定調的重要指標機構，2018年11月，該智庫邀請美國副總統彭斯（Mike Pence）發表演講，當時他重砲指控中共干預美國內政，也在演說中明確表達「挺台」立場；緊接著在2019年，美國國務卿蓬佩奧也在哈德遜智庫發表演說，當時他明確提出，中共並不等於中國，也不能代表中國人民。

內情人士表示，賴清德雖然尚未就任，但已具有「準副總統」身份，此行也被視為台美斷交之後，訪問華府最高的層級，可謂是蔡英文政府外交工作的重大突破之一。

除此之外，據熟悉華府內情人士指出，在蔡英文今年5月20日的總統就職典禮之後，美方也將邀請她前往美東，近期已經開始安排屆時與華府高層會晤的相關行程，這也會是蔡英文上任總統以來首次前往華府，同時也具有台美關係更為鞏固的象徵意義。

事實上，蔡英文在2019年7月出訪中南美友邦「三聖」時，就曾安排過境美國紐約、丹佛，並寫下任內在美國停留4天的最長紀錄，此行甚至打破隨行記者不得採訪的慣例，直接在美國在台協會主席莫健陪同下，於丹佛舉行媒體茶敘，接受隨行記者的訪問，雖然名為「過境」美國，但已被視為「準訪問」規格。

對於台美關係，外交部長吳釗燮去年底接受《ETtoday新聞雲》專訪時就曾以「40年以來最佳」形容雙邊互動良好，而美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）受訪時也曾指出，現在的台美關係是「有史以來最好」。

另外，在台美互動日漸緊密的過程中，這段期間內也可以看到，蔡英文在1月11日總統大選投開票當日，確定以史上最高票817萬票勝出後，美國國務卿蓬佩奧立刻表達恭賀外，她隔天也立即在府內接見美國在台協會處長酈英傑。

對於目前因應武漢肺炎疫情，蔡英文政府除了面對防疫的重大挑戰，在國際組之上被排除在世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（ ICPO）之外的困境，也獲得美方大動作的支持。

例如，共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）和共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）大力聲援，甚至美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也透過聲明說：「台灣在跨國健康議題上的發言有公信力，美國一直支持其積極參與國際組織，包括國際民航組織在內，台灣在這方面的專長能提供助益。」

▼賴清德。（圖／記者李毓康攝）

