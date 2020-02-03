　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和、陳弘修／台北報導

副總統當選人賴清德2日晚間出訪美國華府、紐約，據熟悉華府內情人士指出，在今年5月20日後，美方也邀請總統蔡英文前往美東，近期已開始安排屆時與華府高層會晤的相關行程。

賴清德2日晚間的訪美行直飛紐約，接著他會轉往華盛頓出席「全美祈禱早餐會」，除了有機會與美國總統川普同場之外，也會前往美國哈德遜智庫（Hudson Institute）進行拜會。

哈德遜智庫近年已成美中關係定調的重要指標機構，2018年11月，該智庫邀請美國副總統彭斯（Mike Pence）發表演講，當時他重砲指控中共干預美國內政，也在演說中明確表達「挺台」立場；緊接著在2019年，美國國務卿蓬佩奧也在哈德遜智庫發表演說，當時他明確提出，中共並不等於中國，也不能代表中國人民。

內情人士表示，賴清德雖然尚未就任，但已具有「準副總統」身份，此行也被視為台美斷交之後，訪問華府最高的層級，可謂是蔡英文政府外交工作的重大突破之一。

除此之外，據熟悉華府內情人士指出，在蔡英文今年5月20日的總統就職典禮之後，美方也將邀請她前往美東，近期已經開始安排屆時與華府高層會晤的相關行程，這也會是蔡英文上任總統以來首次前往華府，同時也具有台美關係更為鞏固的象徵意義。

事實上，蔡英文在2019年7月出訪中南美友邦「三聖」時，就曾安排過境美國紐約、丹佛，並寫下任內在美國停留4天的最長紀錄，此行甚至打破隨行記者不得採訪的慣例，直接在美國在台協會主席莫健陪同下，於丹佛舉行媒體茶敘，接受隨行記者的訪問，雖然名為「過境」美國，但已被視為「準訪問」規格。

對於台美關係，外交部長吳釗燮去年底接受《ETtoday新聞雲》專訪時就曾以「40年以來最佳」形容雙邊互動良好，而美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）受訪時也曾指出，現在的台美關係是「有史以來最好」。

另外，在台美互動日漸緊密的過程中，這段期間內也可以看到，蔡英文在1月11日總統大選投開票當日，確定以史上最高票817萬票勝出後，美國國務卿蓬佩奧立刻表達恭賀外，她隔天也立即在府內接見美國在台協會處長酈英傑。

對於目前因應武漢肺炎疫情，蔡英文政府除了面對防疫的重大挑戰，在國際組之上被排除在世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（ ICPO）之外的困境，也獲得美方大動作的支持。

例如，共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）和共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）大力聲援，甚至美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也透過聲明說：「台灣在跨國健康議題上的發言有公信力，美國一直支持其積極參與國際組織，包括國際民航組織在內，台灣在這方面的專長能提供助益。」

▼賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020凱道選前之夜，賴清德。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
剛開航就遇武漢肺炎　星宇宣布2/8-3/28澳門航班全部取消
從沒去過武漢也染病！深圳年輕外送員確診「發病前一直在送餐」
深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份
防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

簽罷韓連署書送口罩！藍營批沒人性　綠營曝「貨源」：提供正確防疫資訊

堅持繳200萬參選國民黨主席　張亞中轟：黨規意圖使人不參選!

柯文哲爆隔離地　蔡壁如：若開罰我沒有意見

獨／美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層

國民黨加碼侯友宜「口罩實名制」：民眾到村里長辦公室領

醫療院所口罩荒有解　北市府釋出20萬片戰備口罩

學校沒開⋯全部去安親班、上課輔　柯文哲嘆：我每天都在善後

影／黨魁戰即刻開打！江啟臣登記參選：將尋求黃復興黨員支持

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

簽罷韓連署書送口罩！藍營批沒人性　綠營曝「貨源」：提供正確防疫資訊

堅持繳200萬參選國民黨主席　張亞中轟：黨規意圖使人不參選!

柯文哲爆隔離地　蔡壁如：若開罰我沒有意見

獨／美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層

國民黨加碼侯友宜「口罩實名制」：民眾到村里長辦公室領

醫療院所口罩荒有解　北市府釋出20萬片戰備口罩

學校沒開⋯全部去安親班、上課輔　柯文哲嘆：我每天都在善後

影／黨魁戰即刻開打！江啟臣登記參選：將尋求黃復興黨員支持

全球第2座！走進魔法世界　「東京哈利波特影城」2023年開幕

妙招破功！民眾「超商堵物流」撲空　杜紫宸再發文嘆：沒了它，日子難過

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

醉男皮夾忘在小黃車上報失竊　嫌警動作慢「鐵椅砸警車」

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

陳時中「非必要，不用戴」！他0參與口罩之亂　一個都沒買：是不是社會表率

美參議員怒批「國際組織」排除台灣！美國務院發聲明：永遠支持台灣

台灣之光！　香格里拉遠東國際飯店獲世界巧克力大賽銀牌頒獎

買房做公益！購屋總價千分之1.5挪善款　「捐款對象自己選」

菲擴大旅遊禁令「拒300名中國人入境」旅客滯留機場　杜特蒂今召開緊急會

政治熱門新聞

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

獨／蔡英文520就職後受邀赴華府

鞠躬25秒！罷韓二階5天破11萬份

政府打造口罩產線　柯：盲目擴廠

柯文哲再嗆陳時中：先跟我講什麼不能講

憑健保卡領口罩　經濟部：不錯再研究

柯文哲曝武漢台商台北隔離地　林濁水：柯大市長救聲量？

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

黃智賢列6點批政府「口罩黑箱」

學校沒開改去安親班　柯文哲嘆：變我們在善後

亂爆隔離地點　柯冷回6個字

柯爆安置地點　黃珊珊：市民應有知的權利

快訊／吳釗燮怒嗆世衛幹部：活在平行時空？是在哈囉？

更多熱門

相關新聞

美國封關　14天內曾訪中者禁入境

美國封關　14天內曾訪中者禁入境

美國總統川普在當地時間2日宣布，所有曾在14天內造訪中國的旅客，從2日下午5時開始不得入境美國；而持有綠卡的美國公民，從中國返美後必須在指定機場進行疫檢後，才准許入境，並進行自我隔離，若從湖北省返美，則要接受強制隔離。

賴清德、蕭美琴出訪美國華府、紐約

賴清德、蕭美琴出訪美國華府、紐約

赴美旅遊禁令增6國　預計2/22生效

赴美旅遊禁令增6國　預計2/22生效

快訊／佛州教堂辦完喪禮遭開13槍　2死2傷

快訊／佛州教堂辦完喪禮遭開13槍　2死2傷

快訊／中國宣布：不對美國醫療進口物資徵收關稅

快訊／中國宣布：不對美國醫療進口物資徵收關稅

關鍵字：

美國蔡英文賴清德民進黨台美關係

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

開學延期　老師：3月再開學較好

中國外館疑有3爆裂物　引爆後竟是口罩！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面