21歲男突爬台鐵車頂觸電！　列車長還原「異常舉動」：車上就在騷擾旅客

▲台鐵烏日站發生1名男子突爬上列車車頂，遭火車高壓電擊傷事故。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵烏日站下午發生離奇事故，一名21歲男子突然攀爬至列車上方遭高壓電擊傷，所幸意識仍清楚，但四肢及鼠蹊部2度燙傷面積約36%。據現場列車長還原經過，該名乘客在車廂內就有精神亢奮情況，且有騷擾旅客行為，雖已在現場監控，但仍發生憾事。

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▲該男子攀爬上車頂的地點。（圖／台鐵提供）

根據鐵路警察局初報，該起事故發生在下午1點15分，烏日車站當時通知，2190車次於上述時地到達烏日站開門後，原本坐於5車處的一名精神亢奮男子突然於開門後衝出跑到7車處攀爬上7車車頂遭高壓電電傷，仍有意識，送中山醫院，車長全程目睹並阻止不及。

▲▼台鐵列車長指，該名男子在列車上就有情緒亢奮情況，且有騷擾旅客行為。（圖／記者李忠憲翻攝）

鐵警局所轄台中所獲報後，1點25分由在所副所長率3名員警抵達現場，據現場列車長表示，該名民眾於車廂內即有情緒亢奮情況，且有騷擾旅客的行為，雖已在現場監控惟仍發生憾事。現場站務人員也回報，該男性疑似自行爬上火車電纜遭高壓電電擊傷。

該名男子目前意識清楚，但四肢及鼠蹊部2度燙傷面積約36%，但相關身份及攀爬動機待了解，後續將交由員警及台鐵人員處理。