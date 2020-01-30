快訊／台鐵驚傳旅客跌落軌道　遭普悠瑪撞上當場死亡

▲台鐵傳出死傷事故。（圖／記者王兆麟攝）

記者李宜秦／台北報導

開工日就發生憾事！交通部台鐵局表示，今（30）日110次(普悠瑪，潮州開往南港)09:49進烏日站時，有一名旅客自月台跌落軌道遭撞及(當場死亡)，改東正線單線雙向行車，已通知路警現場處理，請加強播音以服務旅客。

台鐵局表示，該事故列為丙級災害規模，受死傷事故影響，上下行列車均有延誤，受阻車站包括台中、五權、大慶、烏日、新烏日，預計將於本日中午12時回復。

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▲▼台鐵驚傳死傷事故。（圖／台鐵提供）