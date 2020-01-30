台鐵落軌命案！普悠瑪3天釀2死　恐怖巧合網發毛：怎麼都是110車次？

▲台鐵烏日站30日發生落軌命案。（圖／台鐵提供）

記者陳韻如／綜合報導

台鐵烏日站30日上午9點49分發生一起落軌命案，一名旅客從月台上掉落軌道，被一輛車次110的普悠瑪列車迎面撞上，旅客當場死亡，而令人發毛的是，台南車站大年初四（28日）上午發生的落軌命案，旅客也同樣遭到該車次列車撞上身亡，恐怖巧合讓人不勝唏噓。

大年初六開工日，台鐵烏日站卻發生憾事，一名旅客不慎從月台上掉落軌道，慘遭一輛南下110次普悠瑪列車撞上當場死亡。警方獲報後立刻趕抵現場，而向戲的事發原因也有待調查。

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▲2天前台南車站也發生旅客落軌，且遭到同班次列車撞上身亡，網友不禁發毛，「怎麼同一台」。（圖／記者林悅翻攝）

此外，台南車站28日上午8點半左右也發生一起落軌命案，一名八旬劉姓男子掉落軌道後，也慘遭相同車次列車撞上，送醫後，經過1個小時的搶救仍宣告不治，這班110次普悠瑪列車3天就發生2起落軌命案，種種巧合也讓網友不禁發毛，直呼，「怎麼同一台」。

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